Los chavos sacan la casta; Chivas empató a dos con Tigres

Chivas sigue sin ganar, la defensa Rojiblanca continúa siendo un desastre, pero los chavos siguen sacando la casta. Esta vez salvaron de la debacle a los dirigidos por Matías Almeyda, quienes empataron a dos goles ante Tigres en el cierre de la Jornada 3 del Clausura 2016.Tigres salía ya en desventaja, su hombre clave, André-Pierre Gignac tuvo que ver el juego desde la grada. La cosa no pintaba bien para los regios, que, de hecho, se fueron abajo en el marcador a los 27’.El tiro libre fue de Raúl López, cuando parecía que no llevaba nada, Nahuel Guzmán soltó el esférico, ahí estuvo Orbelín Pineda que ha caído como anillo al dedo en el Rebaño para empujar el balón. Todo era fiesta y carnaval en la casa del chiverío.Pero a un equipo como Tigres no se le puede dar nunca por muertos, menos con una de las ofensivas más temibles con o sin el atacante francés. Javier Aquino daba señales de vida al 38’, Toño Rodríguez con manotazo envió a tiro de esquina.El segundo tiempo fue una cáscara para la visita al grado de que estuvieron cerca de regalar el segundo gol, Hugo Ayala dejó el balón muerto, pero Carlos Cisneros no supo concretar frente a Nahuel, primer aviso del futbolista.Fernando Fernández regaló la estampa de la noche, combinación perfecta que le dejó solo frente al guardameta ante la complacencia defensiva que vio todo en primera fila, tan solo estaba, que había posición adelantada. Una “ruleta” de tacón y había llegado el empate de la visita en tierras tapatías.Ni tres minutos tardaron y le dieron la vuelta, de nuevo la defensa. En mediocampo prolongó Fernández, se escapó Sobis, Miguel Basulto sólo le vio el número una vez que entró al área, el brasileño definió con sangre fría y puso el 2-1.Pero los chavos fueron quienes sacaron la casta por unas Chivas, que, de no ser por Dorados, tendría graves problemas en la lucha por el no descenso. Nahuel, con una pésima salida, dio pie a que el balón quedara muerto en su área al 72’, Juninho no pudo despejar, esta vez Cisneros no perdonó y puso el 2-2.Tigres acabó metiendo en su área a Chivas; sobre el agregado, Sobis tuvo el tercero para matar, pero la mandó ante la rabieta de Ricardo Ferreti. El punto obtenido por Chivas sirve de muy poco y la afición lo hizo notar con el abucheo al final del partido, el encanto de Almeyda se desvanece y es la sangre joven quien sacó el resultado ante el campeón del futbol mexicano en casa.

