Falta de agua, estanca industrias en El Salto

Debido a que se ha retrasado el proyecto para dotar de agua en el corredor industrial de El Salto, hay industrias que no se han podido desarrollar o crecer sus plantas y deben adquirir pipas para sacar adelante sus procesos, lo que implica altos costos para por lo menos 10 de las empresas afiliadas a la Asociación de Industriales de El Salto.Por eso, los industriales urgen que el Gobierno del Estado licite la obra que dotaría de agua a las empresas instaladas en El Salto y que el año pasado se estableció que estaría lista para mayo de 2016, señaló Raúl Güitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto.Sin embargo, hasta ahora no hay avances en este proyecto y ni siquiera se ha licitado la obra. Los ductos que se instalarían en la parte cercana a las vías del tren, permitiría que las industrias tomen agua de la Planta tratadora de El Ahogado además de que hay algunas empresas interesadas en realizar el tratamiento del agua de la presa.“Esto se volvería en un círculo virtuoso al ya no sacar agua de los pozos y utilizar la tratada en la planta de El Ahogado y que hoy se tira al río; los industriales queremos utilizarla, tenemos ya proyectos de investigación en donde podemos darle un tratamiento y poderla dejar en óptimas condiciones para el uso industrial”.Agregó que con el precio del metro cúbico de agua, que ronda los 19 pesos, no se ha recibido una oferta por parte de la Comisión Estatal del Agua, pero dijo que si los mismos industriales tratan el agua, esperan que este organismo les rebaje las tarifas al menos a la mitad de ese costo.Esperan crecimiento

Pese a que el entorno macroeconómico es complejo para el 2016, los industriales de El Salto tienen expectativas de captar inversiones del orden de los 250 millones de dólares, la generación de al menos mil 500 empleos y ventas por 13 millones d dólares señaló Raúl Güitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto.Las empresas de los sectores textil, hulera, químico, alimenticio, metal-mecánico, automotriz y de fibra de carbono, serían las empresas que captarían mayor número de recursos en este año captaran mayor inversión y se espera que arribe una empresa del sector papelero procedente de Estados Unidos, que por confidencialidad, se omitió el nombre.Actualmente, este corredor industrial genera empleo a 53 mil 500 personas de manera directa en las 190 empresas que lo conforman.

Frase“El problema es que hoy no hay agua, el problema es que hoy hay empresas que no están creciendo por falta de agua y esto sería algo fundamental para el crecimiento de las empresas, aun las que ya están y con mayor razón para poder atraer mayores inversiones”,Raúl Guitrón Robles, presidente de la Asociación de Industriales de El Salto.

