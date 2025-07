Desempleados no deben perder su casa

Cuando hay dificultades para seguir pagando un crédito con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en donde más allá de los conflictos de ingresar a Buró de Crédito, el riesgo real es el perder el hogar y el patrimonio, el organismo apoya a los trabajadores con convenios y prórrogas. De acuerdo con cifras de la Delegación en Jalisco, en el 2015 se entregaron 30 mil convenios para igual número de acreditados con problemas de pago y con necesidad de regularizar su adeudo, en las distintas etapas de la cobranza, incluyendo las prórrogas.“El organismo tiene como objetivo al ofrecer este tipo de apoyos, establecer condiciones de pago acordes a la situación económica actual del acreditado, cuidando en todo momento que la deuda no se convierta en impagable por la aplicación del interés ordinario, para tal efecto, se diseñaron productos de reestructura o convenios que sean flexibles y que se adecuen a la situación de cada acreditado con independencia de la etapa de cobranza en la que se encuentre”, señaló para Crónica de Hoy Jalisco Mario Macías Robles, delegado del Infonavit en Jalisco.Los procesos de cobranza siguen al menos tres etapas, en función a la morosidad de la cuenta. De esta manera, cuando un acreditado pierde su relación laboral se aplica una prórroga, la cual, de conformidad a la Ley del Infonavit no podrá ser mayor de doce meses cada una, ni exceder en su conjunto más de veinticuatro meses y terminarán anticipadamente cuando el trabajador inicie una nueva relación de trabajo, sin embargo, durante este periodo se busca que el acreditado reanude sus pagos a efecto de que su adeudo no aumente por el transcurso del interés ordinario.“Durante este periodo y para los efectos señalados se ofrecen productos de reestructura que tienen como objetivo que el acreditados reanude sus pagos con condiciones cómodas considerando su pérdida de relación laboral”.Cuando este periodo de prórroga concluye y no hay una reanudación de pago ni una nueva relación laboral, comienza un periodo de cobranza administrativa, que dura desde la moratoria de la primer mensualidad hasta la tercera y es durante este periodo cuando se abre la posibilidad de ofrecer convenios acordes a la situación económica del acreditado, sin descuidar el impacto de los intereses sobre la cuenta y que vuelvan a esta impagable.El periodo de recuperación en cartera vencida, comprende de la mora cuatro a la ocho y se agota sin que haya un proceso judicial de por medio. Durante este periodo la mayoría de las cuentas tienen a disposición un producto de reestructura que permite que la cuenta salga de cartera vencida y el acreditado reanude sus pagos y se recomienda que el acreditado, atienda al despacho que le buscará para ofrecerle la opción de apoyo.Sin embargo, cuando los pagos no se realizan y alcanzan nueve mensualidades vencidas, el Infonavit iniciará un proceso judicial de recuperación.“Esto es cuando el trabajador no haya atendido las gestiones de cobranza previas y este proceso se lleva a cabo a través de un Juicio Civil Hipotecario, el cual, en todas sus etapas es notificado al acreditado con el fin de regularizar la cuenta a través de un convenio con independencia de la etapa jurídica que se encuentre, incluso bajo ciertas condiciones administrativas y judiciales se puede ofrecer un convenio de reestructura en ejecución de sentencia, sin embargo, no se recomienda llegar a esta etapa, ya que representa trámites adicionales ante un juzgado y además éstos sólo puede hacerlo el acreditado sin ninguna posibilidad de representación”.Además, el Instituto cuenta con convenios especiales en donde se evalúa a través de un estudio socioeconómico en casos donde se demuestre una situación económica crítica a razón de enfermedad del acreditado o de su familia que este mermando sus ingresos. Para para pensionados y jubilados por cesantía, también existe un convenio a través del cual se ofrece a aquellos acreditados que ya obtuvieron su pensión por cumplir 60 años o más y se adapta al ingreso de dicha pensión.Finalmente, insistió que informa que durante el 2016, el Instituto continuará brindando apoyo para reestructurar los adeudos de aquellos acreditados que así lo requieran, a través de su modelo de cobranza, con el propósito de regularizar su cuenta y/o disminuir su pago mensual, en base a factores tales como: nivel de morosidad, monto del adeudo, capacidad de pago, y vigencia del crédito.gr

