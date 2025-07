SAT podría auditar asociaciones religiosas

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevará un control de los ingresos de las más de cuatro mil asociaciones religiosas del país, las cuales tiene hasta el primer semestre del año para entregar su contabilidad electrónica.

El jefe del organismo recaudador, Aristóteles Núñez Sánchez, anunció que si la autoridad fiscal detecta que los ingresos de las asociaciones religiosas no van de acuerdo con los fines para los cuales fueron creadas y no están pagando impuestos “vamos a hacer auditorías”.

Explicó que el fin de estas acciones es “de control, de administración y de manejo de los recursos que tiene las asociaciones para conocer quienes sí están cumpliendo con esos fines en sus ingresos y quienes no”.

Aclaró en entrevista que no es la pretensión del organismo hacer actos de auditorías a las iglesias, sino que, en una primera etapa y como todos los contribuyentes del país, empiecen a cumplir con ciertas obligaciones.

Señaló que a partir de este año las asociaciones religiosas tienen la obligación de registrar en medios electrónicos sus ingresos, es decir, llevar su contabilidad electrónica, así como empezar a utilizar la factura electrónica.

Precisó que esta disposición está vigente desde 2014, pero la autoridad fiscal dio una gradualidad a las iglesias para adoptar esos mecanismos que, en general, permiten hacerle más fácil el cumplimiento a los contribuyentes.

Recordó que las asociaciones religiosas tienen ingresos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), como aquellos derivados de diezmos o de prenda, en donde sus miembros los hacen de manera voluntaria y son utilizados para los fines de las iglesias, los cuales son actos que no están gravados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El titular del organismo fiscalizador precisó que si estos se salen de esos fines, las asociaciones religiosas tienen el tratamiento de cualquier contribuyente y deben pagar tanto el ISR como el IVA.

Además, las iglesias tienen que estar inscritas en un padrón ante la Secretaría de Gobernación y en el Registro Federal de Contribuyente (RFC) del SAT, por lo cual ya emiten facturas electrónicas.

Indicó que como las asociaciones religiosas no tiene fines de lucro, ni persiguen utilidades, la autoridad fiscal les ofrece que la contabilidad electrónica se haga cada semestre.

En el caso de los que incumplan con sus fines y tengan una asociación religiosa con el ánimo solamente de lucro, “tendrán que pagar sus impuestos”, advirtió.

Precisó que al cierre del primer semestre de este año las iglesias tendrán que entregar su contabilidad electrónica, y deberán hacer una factura electrónica por todos los ingresos que obtienen de manera bimestral.

“Las sanciones están dadas para aquellos actores económicos en el país y que no están pagando sus impuestos, no distingue la ley si es una asociación religiosa o no lo es; si entra en el supuesto y en la hipótesis de la ley de que está recibiendo ingresos que deben ser gravados y por lo tanto debe pagar impuestos y no lo hace, tiene una sanción”, advirtió.

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .