Para Almeyda, el partido más tenso

La presión empieza a apoderarse del Rebaño Sagrado. No conocer la victoria en lo que va del Torneo Clausura 2016 y sumar apenas cuatro puntos de los 15 disputados es algo que ya pesa en el Guadalajara. Tanto así, que el técnico Matías Almeyda ha admitido, después del 1-1 como local ante Toluca, que ha sido el partido más tenso de su equipo.“Previo al gol, el partido estaba parejo, ellos quedan con 10 y tuvimos nuestras chances. El gol llega pasado el tiempo que habían adicionado, en una desconcentración total de nuestros jugadores. De todos los partidos que jugamos, hoy fue el que noté a los jugadores más tensionados, no en desconfianza sino en la tensión de querer ganar. Nos tenemos que armar de confianza, porque hemos creado chances, no tantas como en otros partidos, pero el rival era difícil, nos fuimos al descanso abajo y por suerte pudimos empatar apenas iniciado el complemento; después, intentamos por todos lados y no pudimos definir”, explica el estratega.“Vivo de esto y las críticas están bien, las acepto, la descalificación no. Está bien la crítica porque hay errores, pero también hay virtudes, hay cosas buenas, en todos los partidos que hemos jugado, no merecimos perder ninguno. El más parejo fue el de Tigres, hoy también lo fue y si es verdad que este tipo de torneos (con el descenso en disputa) se juegan con tensión extra y muchas veces la tensión paraliza”, añade.“Corregimos errores, trabajamos, hacemos pelota parada estudiando al rival y de repente te convierten el gol, pero esto es de perseverancia, quien no persevera no triunfa. Yo sigo con la misma idea, la misma tranquilidad y buscando el triunfo es la única manera de mantenerse tranquilos en una situación incómoda. Con trabajo se sale de esto, no con suerte ni nada que se asemeje”, sentencia Matías Almeydamac

