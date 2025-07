Productores anuncian incremento en tortillas

El aumento discrecional que ha tenido el precio de la tonelada del maíz, que se comercializa en el mercado nacional en dólares y que ha llegado hasta los cuatro mil 850 pesos, ha obligado a que industriales de la masa y la tortilla en Jalisco trasladen el costo de producción desde este lunes al costo de la tortilla que rondará entre los 12.00 y los 16.00 pesos. Además, aseguran que están en riesgo más de 28 mil empleos si las autoridades no frenan el acaparamiento y la especulación en el grano.Arturo Javier Solano Andalón, presidente del Grupo de Industriales de la Masa y la Tortilla del Estado de Jalisco explicó que el esquema de comercialización del grano se realiza a través de instrumentos como el de Agricultura por Contrato, que maneja la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca) y que en promedio, a los productores se les entrega por tonelada tres mil 300 pesos y los industriales se les ha vendido en cuatro mil 850 pesos la tonelada."El maíz que se consume en Jalisco, es de aquí del Estado y de Sinaloa, pero se rige con los precios internacionales de la Bolsa de Chicago al ser un commodity y de alguna manera tendrá que contribuir esto a la inflación, pero si este maíz sigue su rumbo alcista, nosotros definitivamente tendremos que impactar en el producto final".De acuerdo con las propias estimaciones de los industriales, si se sigue con incremento en el costo de la tonelada de maíz, que según les han dicho, podría llegar hasta los seis mil pesos, el aumento en el precio del producto final también aumentaría a niveles de hasta 18 pesos, como ya sucede en Tijuana.Actualmente, el 15 por ciento de la producción de la tortilla aún se vende de forma directa en los mostradores y el resto, se comercializa en tiendas de abarrotes o puntos establecidos como carnicerías o verdulerías. Sin embargo, de forma informal, se vende el producto incluso con venta de casa en casa en algunas colonias de la zona metropolitana, lo que les resta competitividad además de que no se garantiza la inocuidad de la elaboración.Zenaida Guzmán Tabares, presidenta de Industriales del maíz de Grupo Beta explicó que la situación de la venta en la informalidad se ha venido empeorando desde hace año y medio por lo que los márgenes de utilidad son tan bajos para el comercio establecido pues esta situación repercute a los trabajadores de estos negocios que apenas alcanzan sueldos de mil 200 pesos semanales y reconoció que incluso más del 80 por ciento de sus trabajadores no están registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pues hay empresas que aún son giros familiares.“Hay compañeros que ya están yéndose a la informalidad, están haciendo trampa con el ingreso del agua de la vía pública, están poniendo ‘diablitos’ en las conexiones de luz o están comprando gas robado, en fin, todo lo que conlleva la informalidad donde los que somos formales y cumplimos con las obligaciones fiscales y laborales, definitivamente no podemos competir”, detalló Solano Andalón.En el 2012 los industriales de este sector recibían apoyos por parte del Gobierno Federal, sin embargo al dejar de recibirlos, el 15 por ciento de sus expendios han tenido que bajar la cortina al no poder competir con el mercado informal.Lamentaron que desde hace más de ocho meses solicitaron audiencia con Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco para hacerle ver la crisis que padece este sector, sin que hasta ahora hayan tenido eco en su solicitud.“Durante 15 años para acá han ido disminuyendo los negocios, pero lo más grave de este pro se ha ido incrementando y es lo que hemos estado padeciendo. Este sector estaba protegido hace muchos años, había líderes que manejaban la situación y el mismo Gobierno ponía el precio, sin embargo no es posible que la autoridad no se pueda sentar con nosotros a que nos regule”, concluyó Zenaida Guzmán.Industria de la masa y la tortilla en Jalisco28 mil empleos directos150 mil empleos indirectos7 mil establecimientos80 kilogramos es el consumo anual de tortilla500 mil toneladas es el requerimiento por ciclo agrícola de la industria de la masa y tortilla100 kilos de masa es la venta de mostrador en promedio diarioDe 81 a 700 kilos de tortilla se venden en Jalisco diariamente15 por ciento es la capacidad a las trabajan actualmente los molinos en Jalisco80 por ciento de lo que se produce en los molinos, se vende en el mercado informal

