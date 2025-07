Duele en jugadores de Chivas no respaldar a Almeyda con resultados

A Matías Almeyda le han comprado el discurso en Chivas, no sólo porque se ha convertido en un hombre que basa su relación con el jugador en la cancha, más allá, el “Pelado” ha convencido a los jugadores de sus ideales.

Sin embargo, los resultados no se han dado de la misma forma en que surgieron durante el semestre anterior, en donde ganaron incluso la Copa MX, el hecho, tiene dolidos a los que conforman a la plantilla pues saben que tarde o temprano, eso puede traer consecuencias.

“Tenemos que sacar resultados positivos para bancar a nuestro técnico, nos duele cada que hay un empate o la derrota de Morelia porque son un tipo que te lleva de conceptos y te entrena para llegar mejor al partido y no corresponderle con una victoria duele por el tipo de persona, que es más que un gran técnico", señala Jair Pereira.

“Es una gran persona y por eso duele, porque ve la parte humana y con la experiencia que ha tenido trata de reflejarlas en nosotros y no tener resultados positivos te duele, queremos lo mejor para le para nosotros y para el club, las decisiones no nos corresponden a nosotros, lo único que nos corresponde es respaldarlo en la cancha”, agrega el jugador rojiblanco.

Le defendió además de las críticas que se han venido en su contra y que asegura, en efecto motivacional de Almeyda en el Rebaño ha pasado de noche, causa principal por la han caído en el bache. Pereira abre las puertas a todo aquel que dude de la capacidad de Almeyda para ver cómo trabaja en el día a día.

“Es muy fácil señalar estando atrás es muy fácil criticar y apuntar con el dedo y decir que él se equivoca cuando no se dan cuenta lo que se trabaja, ojalá se dieran una vuelta acá y vieran lo que nos imprime, sus conceptos. Los invitamos a que vengan los entrenamientos a toda esa gente que señala, es muy fácil juzgar, estar detrás de un micrófono y señalar como se equivoca la gente cuando en la cancha son segundos, muchos pueden hablar porque es para lo que se les paga, antes se les pagaba por jugar y ahora por criticar es un trabajo que respeto y se les pide que se respete”.

Reconoció que la falta de buenas no sólo quita el sueño, también enferma y algo por lo cual esperan sacar adelante la situación lo más pronto posible.

“Créeme que si te enferma, me enferma, te empieza a doler el estómago porque es mucha la tensión después de un juego llevas tus emociones al límite así lo vivo yo, así me pasa, no duermes porque estas acostado y recuerdas la jugada del gol, lo que pudiste hacer ya de manera fría en el momento tienes un segundo para decidir, cuando ya estás en otro lado, en una tribuna o en la televisión te das cuenta que pudiste hacer otras cosas, pero en la cancha la situación se te cierra, cuando estas en casa enferma esa parte de no poder ganar”, agregó.

lg

