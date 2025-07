Termina la mala racha

Atlas rompió la racha de ocho partidos consecutivos sin ganar en casa, entre Liga y Copa MX y aunque no fue precisamente en el Clausura 2016, sí fue en ante los Murciélagos de la Liga de Ascenso, anoche por 4-1 para quedarse con la llave y el punto extra. Franco Arizala fue el mejor de la noche con tres goles y una asistencia.Gol de vestidor. Los Rojinegros se fueron al frente apenas al minuto uno, gracias a Arizala, un hombre que se ha visto relegado a la banca, primero por la llegada de Jefferson Duque y segundo por el bajo nivel de juego que había mostrado en las primeras fechas de la Liga MX.El naturalizado llegó a cerrar la pinza a disparo que salió desviado de Daniel Álvarez, la noche parecía tranquila para los Zorros quienes se aferran a la Copa MX, a pesar de que la clasificación ya luce prácticamente imposible.El partido tuvo emociones a cuenta gotas en su primera mitad. El local tuvo el dominio y Miguel Fraga vivió un día de campo; pero no lograron hacer efectivo su dominio en la portería de Carlos Fernández.Brayan Martínez empató el marcador al ‘57. Murciélagos logró meter en aprietos a los Zorros en zona baja y aprovechando una mala marca de José Madueña y Felipe Baloy, se plantó frente a Fraga y definió a su costado izquierdo para el 1-1.La entrada de Jefferson Duque casi en automático en que Atlas perdió la ventaja dio un aire diferente a la ofensiva de Costas. No tardó mucho el equipo tapatío en recuperar la ventaja.La jugada individual fue del “Fideo” Álvarez; fue de izquierda a derecha en el área quitándose a cuatro hombres de encima, su intento fue machucado, desviado por el portero y por ende, quedó para Arizala quien sólo tuvo que empujar el 2-1 al ‘63.La “Fiera” Duque marcó su primer gol en el Jalisco finalmente. Arizala, quien fue el mejor del partido con triplete y asistencia, la dejó para que el colombiano no tuviera problemas en definir al ‘78. Los Zorros se estaban quedando con el juego, la serie y el punto extra.Dos goles en tres partidos para el atacante colombiano que promete ser la pieza que hacía falta en la ofensiva de los atlistas que este sábado reciben a uno de los mejores del Clausura 2016, el sublíder Pachuca de Diego Alonso.Franco Arizala selló su gran partido a cinco minutos del final. Entrando al área le pegó de primera intención, a pase del “Fideo” Álvarez, y firmó su tercer gol de la noche. Los Zorros de Costas se llevaron un tanque de oxígeno puro, ante la presión que comenzaba a rodear el proyecto por la falta de buenos resultados.

Ficha:

ResultadoAtlas 4-1 MurciélagosEstadio:Jalisco

