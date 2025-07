“El mejor ambiente de la F1 está en México”

Kvyat afirmó que tiene ganas de regresar este año ya que está demostrado que fue uno de los mejores eventos de Fórmula 1 en 2015.“Nunca había visto tanta gente en el desfile (de pilotos). Fue una locura. Me sentía como una estrella de rock y deberíamos ver más de estos eventos tan divertidos como éste en F1”, señaló a Notimex.En cuanto a su desempeño en la pista durante el Gran Premio de México, el piloto de 21 años de edad aseguró que fue grandioso. Kvyat se ubicó en cuarto lugar en la carrera mexicana.“Para mí personalmente fue el mejor evento en términos de cómo me fue en la pista. La pista es muy interesante. Me siento bien manejando en ese circuito. Así que tengo recuerdos muy positivos de México”, destacó.Durante el lanzamiento de los nuevos colores de la escudería Red Bull Racing en esta ciudad, el piloto comentó que se siente muy cómodo antes de empezar la temporada de F1 el próximo 20 de marzo.“Siento que estoy en buena forma. Tengo los ingredientes correctos para ser muy rápido”.Agregó que está enfocado “en las cosas que nos van a dar resultados. Trabajando con ingenieros, hablando sobre el motor, cómo hacerlo más rápido, lo demás son pensamientos inútiles”.Por su parte, Ricciardo, quien concluyó en lugar número 5 en el Gran Premio de México en octubre, aseguró que fue “increíble”.Presentan

Las compañías Red Bull y Puma anunciaron su alianza estratégica donde presentaron los nuevos colores del auto Fórmula 1, que contó con la presencia de los dos pilotos principales de la escudería, Daniel Ricciardo y Daniil Kvyat.

Durante un evento en esta ciudad en una antigua fábrica de cerveza, directivos de ambas compañías estuvieron presentes para revelar con bombos y platillos el nuevo chasis de la escudería para la temporada 2016 con un color negro mate que sustituye al anterior azul oscuro.

