¡Reinan España!

Real Madrid y Gustavo Ayón, nombrado el Jugador Más Valioso (MVP, por su sigla en inglés), conquistaron la Copa del Rey al vencer a La Gran Canaria por marcador de 81-85, con lo cual se convierte en el primer equipo en ganar tres veces consecutivas.El equipo de Pablo Laso consiguió su tercer trofeo consecutivo, algo que nadie había logrado en la historia desde que se juega con este formato. Mientras que, el mexicano Ayón fue elegido JMV del torneo.Un triple de Jayce Carroll inauguró una Final en la que el Real Madrid volvió a mostrarse muy sólido. Los blancos, fuertes en la pintura con la pareja Ayón-Reyes, obligaban al Gran Canaria a tirar de fuera.Xavi Rabaseda, con dos triples, fue el único capaz de anotar. Con Jonas Maciulis a lo suyo, con cinco puntos, tres rebotes) y Ayón con su habitual eficacia cara al aro, de seis puntos, el Real Madrid consiguió llevar la diferencia a +10, que al final de los 10 primeros minutos sería de +6 (18-24).El Gran Canaria dejó marchar la Copa y Pablo Aguilar se echó el equipo a la espalda (seis puntos). Mientras, el Real Madrid tiraba de K.C. Rivers (5), Reyes (4) y del brasileño Augusto Lima que entraba para dar descanso a Ayón y se mostraba fuerte en defensa secando a Omic, firme en el rebote (5) y acertado en ataque (4 puntos).Otro arreón de los Merengues con Sergio “Chacho” Rodríguez dando velocidad al juego, puso un +9, que los canarios acabarían reduciendo a dos (38-40) con un 2+1 de Newley y un triple de Báez sobre la bocina.Después del descanso, Gran Canaria firmó un parcial de 6-0, hasta que apareció Carroll, autor de seis puntos. Albert Oliver tomaba el mando de la nave canaria (cinco puntos) y Maciulis seguía acertando desde la línea de 6,75 para llevar el marcador a +6 (52-58). Un triple de Pangos volvió a meter a los amarillos en la Final (59-62).Con un mate de Ayón y un triple de Sergio Rodríguez llevaron el +8 al electrónico (59-67). El “Chacho” comandaba el ataque blanco y un triple de Rivers situaba el marcador en un +12 (máxima del partido).Pero el equipo revelación del torneo no bajó los brazos y redujo distancias con dos triples de Oliver y Rabaseda (76-82, min. 39). El Real Madrid supo administrar la renta a pesar de los intentos amarillos.Con 81-85 concluyó la Final de La Coruña, una ciudad talismán para el equipo, que ha conseguido ya cuatro títulos allí y el segundo trofeo de la temporada tras la Intercontinental.“Soy JMV gracias al equipo”

Gustavo Ayón fue elegido como Jugador Más Valioso de la Copa del Rey 2016, por lo que el ala-pívot mexicano agradeció a todo el equipo de baloncesto del Real Madrid.Asimismo, agradeció a sus compañeros y su entrenador Pablo Laso por la oportunidad. “Soy JMV gracias al equipo, hoy me tocó a mí y en otras ocasiones a otros. Necesitamos de todos para ganar”.Subrayó que se encuentran muy contentos del camino que llevan. “El equipo tiene grandísimos jugadores con hambre de triunfar y seguir adelante”.“La dirección de los dos Sergios (Rodríguez y Llull) es increíble, cómo manejan los finales de partido. Dimos un plus en defensa a pesar del cansancio, pero mereció la pena para poder ganar”, manifestó Ayón.Señaló que la exigencia del club merengue es estar siempre al 100 por ciento y cuando no lo estés tratar de apoyarte en tus compañeros.

