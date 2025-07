Visita a un moribundo

Con la esperanza todavía viva de conseguir la permanencia en la Primera División del futbol mexicano, Dorados de Sinaloa este sábado le hará los honores al Atlas con la obligación de ganar.El tiempo se agota para el Gran Pez que aún no conoce el triunfo en el Torneo Clausura 2016 de la Liga MX y ni siquiera ha sido capaz de sumar un solo punto y aunque las matemáticas todavía le dan la oportunidad de salvarse, sin duda que agoniza y necesita prácticamente un milagro.En duelo correspondiente de la fecha ocho del certamen, Sinaloa se aferrará auna de sus últimas esperanzas. Ya lo dijo el técnico José Guadalupe Cruz: “Mientras haya oportunidad de salvarse, lucharemos con dignidad”.Atlas, por su parte, todavía no logra consolidar el proyecto del técnico argentino Gustavo Costas, de quien ya se rumora su salida. La cuestión es que se apostó por el estratega para romper la larga sequía sin título, casi 65 años, pero por ahora el funcionamiento no alcanza para estar siquiera metido en los puestos de liguilla.Todavía queda camino por recorrer en el certamen, la Academia tiene ocho unidades y el pasaje a la fiesta grande todavía está al alcance. Se espera un choque atractivo, Dorados mejoró en su juego pero no gana en Liga y Atlas anhela dar ese paso de regularidad, al menos con su triunfo pasado ante Pachuca la ilusión volvió a despertarse.El volante de Atlas, Alfonso González, afirmó que su equipo va a Sinaloa con la consigna de sacar su segundo triunfo en fila del certamen. 2Ellos se están jugando el todo por el todo entonces no podemos subestimarlos porque al final de cuentas también van a salir a ganar”, dijo.El joven elemento explicó que van “con la mentalidad de ganar, buscaremos sumar tres puntos, el equipo llega bien y vamos a hacer un buen partido el sábado. El equipo está bien, estamos conscientes de que en la Copa MX no podemos hacer más y ahora nos enfocaremos al torneo de Liga”.Para hoyDorados – AtlasEstadio: BanorteHora: 21:00Santos – PueblaEstadio: Corona TSMHora: 19:00León – JaguaresEstadio: Nou CampHora: 20:06Morelia – QuerétaroEstadio: MorelosHora: 20:30Toluca – PachucaEstadio: Nemesio DiezHora: 21:00

cr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .