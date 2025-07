Guadalajara atraviesa por una crisis colectiva. No conoce la victoria luego de ocho jornadas en el Torneo Clausura 2016. Pero también pasa por una baja en el aspecto individual. En la defensa, los errores han sido puntuales, evidentes y costosos. Pero también al frente, las fallas están a la orden del día.Uno de los principales factores que han incidido es la falta de gol del capitán rojiblanco, Omar Bravo. El máximo anotador en la historia del Club Deportivo Guadalajara, con 131 tantos, tiene ahora mismo la pólvora mojada y acumula ya 884 minutos sin estremecer las redes.En tiempo, son ya cuatro meses desde la última vez que el nacido en Los Mochis, Sinaloa, festejó un gol con la camiseta rojiblanca. El 1 de noviembre de 2015, convirtió de penal, al minuto ’72, el 4-4 definitivo en un partido plagado de emociones, frente al Pachuca, en el entonces llamado Estadio Omnilife.Durante los 18 minutos restantes de aquel duelo, más los 10 siguientes partidos, Omar Bravo se ha ido en blanco, situación que preocupa al cuerpo técnico del Rebaño Sagrado, que a pesar de las complicaciones, ha respaldado al futbolista y sólo en un partido del actual torneo lo ha sacado de cambio (minuto 56, contra Chiapas en la fecha 7).En los 10 encuentros que abarcan la sequía goleadora del capitán rojiblanco, siempre fue titular y nueve los disputó completos. Confianza de Matías Almeyda no le ha faltado. En las primeras jornadas del Clausura 2016, jugó un poco más solo, pues Carlos “Gullit” Peña se colocaba detrás de él, de modo que Bravo no tenía un acompañante fijo. Eso le complicó el tener opciones claras.Después, incluso la presión ha llegado a pesarle. El domingo pasado, en el duelo frente a Xolos de Tijuana, el mochiteco pidió el balón cuando se decretó una pena máxima. Pateó fuerte, pero sin colocación y Federico Vilar tapó el disparo. El veterano atacante no pudo poner fin a su sequía.Hasta antes de comenzar su sequía, Omar Bravo marcó 10 goles en 1,245 minutos del Torneo Apertura 2015. Fue el mejor anotar mexicano de la Liga y su carrera parecía tener un nuevo impulso que le sirvió inclusive para que el Rebaño Sagrado extendiera su contrato por dos años más.Su promedio era de un gol cada 124.5 minutos, pero ahora son ya 884 minutos desde la última vez que el capitán estremeció las redes. Mucho tiempo para alguien acostumbrado a vivir en un constante idilio con el arco rival.

Cifra10 Goles fueron los que marcó Omar Bravo el torneo pasado, el último de ellos el 1 de noviembre, ante PachucaApoyo de sus compañeros

Al interior del vestidor rojiblanco, lo que vive Omar Bravo es visto simplemente como una mala racha. El capitán cuenta con apoyo total por parte de sus compañeros. Algunos de ellos, incluso, lo han expresado públicamente.“Otras veces sus goles nos han dado triunfos, no lo vamos a matar por una mala racha”, dijo Michel Vázquez, semanas atrás, cuando comenzó a generar inquietud la sequía del mochiteco.“Omar le ha dado bastantes goles a todos ellos (aficionados), que nos exigen semana tras semana, pero él tiene mucha experiencia y así como él, todos vamos a salir de esto. Sabemos que vienen partidos de mucha importancia por lo que hay que sacar la casta para poder sumar de a tres”, aseveró, por su parte, Isaac Brizuela, jugador que recién el domingo pasado se reencontró con el gol.

