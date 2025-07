¿Por fin ganará?

Se trata prácticamente de una situación desesperada. El Guadalajara, sobre todo al principio de torneo, ofreció momentos de buen futbol, pero los resultados no se dieron. Ya en fechas recientes, no tuvo siquiera esos lapsos positivos. La presión se apoderó del equipo, que no ha ganado en las primeras ocho jornadas del Clausura 2016.Por eso, este sábado, cuando visite al Querétaro (18:30 horas) en La Corregidora, sólo la victoria serviría para enfriar el calor de su crisis. Seis puntos de 24 posibles han provocado que se desaten toda clase de rumores acerca de la continuidad del argentino Matías Almeyda.Y aunque tanto el dueño Jorge Vergara, como su brazo derecho, José Luis Higuera y hasta el director deportivo, Jaime Ordiales, han manifestado de forma constante su apoyo al proyecto del entrenador sudamericano, lo cierto es que la situación ya es por demás complicada para el equipo, que no ha podido alejarse de la zona baja en la tabla porcentual.Además, de no ganar en Querétaro, Chivas estaría igualando su racha más larga de partidos sin triunfo al arranque de un torneo corto. La anterior marca de nueve duelos data del ya lejano Torneo Verano 1998, cuando el brasileño Ricardo “Tuca” Ferretti se encontraba en la banca rojiblanca.Otro motivo de obligación tiene el plantel del Rebaño Sagrado: el jueves pasado, durante el entrenamiento en Verde Valle, recibió la visita del propietario del club, Jorge Vergara, quien celebraba ese día 61 años de vida y le pidió a sus jugadores sacar los tres puntos, como regalo de cumpleaños.“Seguimos trabajando de muy buena forma, pese a los resultados no hemos bajado los brazos ni lo vamos a hacer. Por ello, cada día entrenamos con más ganas y mayor intensidad porque tenemos que dar ese extra para que podamos conseguir los triunfos. Eso se logra en el día a día, entrenando muy fuerte, bien puestos en el objetivo de sacar los tres puntos de visita”, explica el zaguero central, Jair Pereira.Para el duelo de este sábado, retrasado un día respecto a su programación original debido al compromiso de los Gallos Blancos en la Concacaf, el Guadalajara se topará con un adversario que no resultará sencillo de superar. En el plantel rojiblanco hay consciencia de ello.“Querétaro juega bien en su casa, tiene grandes futbolistas y está bien dirigido, con un técnico de mucha experiencia, pero nosotros somos conscientes de lo que tenemos que hacer en la cancha para revertir el momento por el que atravesamos y de aquí en adelante poder sumar las victorias que todos queremos”, finaliza Pereira.

Cifra8 Partidos sin ganar tiene Chivas en el arranque del Clausura 2016, con saldo de 6 triunfos y 2 derrotasSe mueve el Clásico Nacional

Por otra parte, la directiva del Rebaño Sagrado informó este viernes de forma oficial que el Clásico Nacional frente al América, que se disputará el próximo domingo 13 de marzo en el por ahora llamado Estadio Chivas, sufrió una modificación de programación, a petición de la televisora que transmite al conjunto tapatío.El duelo originalmente estaba pactado para comenzar a las 17:00 horas, pero tras recibir autorización por parte de la Liga MX, será a las 19:30 cuando el balón comenzará a rondar en la casa del Guadalajara para disputar el duelo en que se disputa el honor.

Para hoyQuerétaro – ChivasEstadio: La CorregidoraHora: 18:30

