Le cumplen al patrón

Se lo habían prometido al dueño, Jorge Vergara, como regalo de cumpleaños. Esta vez, no ha habido dinosaurio alguno que orine al Rebaño Sagrado, como dijo Matías Almeyda días atrás. La primera victoria de Chivas ha llegado por fin. Tardó medio torneo, pero llegó. Dos muy buenos goles han servido para superar al Querétaro, como visitante. Y el cuadro tapatío respira, previo al Clásico Nacional del próximo domingo, ante América.Para buscar el primer triunfo del torneo, el técnico del Guadalajara, mantiene la promesa de sentar a cualquiera que vea en mal momento, sin importar el nombre o jerarquía: Omar Bravo va a la banca. El capitán y máximo anotador en la historia del club contempla el arranque del partido desde un costado del campo.Y el inicio no es espectacular, pero sí efectivo. Chivas ha llegado a La Corregidora cargado de presión, tras ocho jornadas sin conocer todavía la victoria.Los minutos transcurren. El primer tiempo agoniza. Tiro libre por el costado derecho. Lejos del área. Raúl López acomoda la redonda. El centro del “Deditos” va a zona de peligro. Antes del manchón penal, Jair Pereira se eleva. Salto descomunal. Gana por arriba a todos los zagueros locales. Enorme cabezazo. Imposible para Volpe. A las redes. Gol del Guadalajara, al '45.Justo antes del descanso, los visitantes han tomado ventaja. Para el complemento, el cuadro rojiblanco se protege bien. En otras ocasiones, con el marcador a favor, ha dejado escapar triunfos. No quiere que la historia se repita. Toma las debidas precauciones. Con la presión que carga este equipo, parece que todo vale.Carlos Peña entra al campo para volver a tener la pelota. Guadalajara la ha perdido en los últimos minutos y Matías Almeyda quiere recuperarla para enfriar el duelo. El “Gullit”, relegado a la banca en partidos recientes, tiene calidad en las piernas y desea, por fin, explotarla como rojiblanco.Isaac Brizuela aprieta el acelerador por el costado derecho, toca para el “Gullit”, que le devuelve la pared. Dentro del área, el “Conejito” le toca de nuevo a Carlos Peña, que sólo tiene que empujar la redonda. Jugadón de cuatro toques que ha roto la defensa queretana. Golazo del Rebaño Sagrado. El 2-0 que sentencia, al '79.Los minutos transcurren y Omar Bravo se queda en la banca. El capitán no ha ingresado. El silbatazo final decreta el 2-0. Guadalajara ha conseguido su primer triunfo del Torneo Clausura 2016. Justo antes del Clásico Nacional, Chivas respira en la tabla porcentual.Pumas y Puebla cierran el telón

Pumas de la UNAM y Cruz Azul se medirán en uno de los juegos denominados clásicos capitalinos con la seria intención de ganar para encarrilarse rumbo a la Liguilla del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX. Las dos escuadras llegarán hoy al Estadio Olímpico Universitario en busca de las tres unidades y tratarán de sacar el orgullo con un triunfo sobre su vecino rival, una vez que el choque comience a las 12:00 horas con el arbitraje de César Arturo Ramos.Por la tarde el equipo de Puebla regresa a casa con la consigna de sumar tres, cuando mida fuerzas con un Veracruz que buscará su primer triunfo del certamen.El remodelado Estadio Cuauhtémoc será el sitio en el que ambos cuadros medirán fuerzas este sábado a las 17:00 horas, con Eduardo Galván como el encargado de aplicar el reglamento.mac

