Peyton Manning analizó su brillante trayectoria en la NFL y decidió una última jugada: se retirará como campeón.Un mes después de su triunfo con Denver en el Super Bowl, Manning informó a John Elway que seguirá su ejemplo y se despedirá tal como lo hizo el actual mandamás de los Broncos hace 17 años, después de conquistar su segundo título.Cerca de cumplir 40 años de edad, Manning renunciará a 19 millones de dólares y a su temporada número 19 en la NFL, donde revolucionó el juego aéreo durante una brillante carrera marcada por cinco premios como Jugador Más Valioso de la liga, algo sin precedentes, además de decenas de récords.“Peyton fue un jugador con el que los chicos querían jugar”, dijo Elway. "Eso nos hizo mejorar como equipo y estoy emocionado de que fuimos capaces de ganar un campeonato en su último año”, añadió.Los Broncos pautaron una rueda de prensa para el lunes, a las 11 de la mañana. Manning deja la NFL como el líder pasador de todos los tiempos y el mariscal de campo titular con más victorias, además de ser el único en su posición que ganó Super Bowls con dos franquicias distintas.El primero lo consiguió en 2007 con los Potros de Indianápolis, que lo eligieron con la primera selección global del draft de 1998. Los Potros lo dieron de baja luego de una serie de lesiones en el cuello que obligaron a Manning a perderse toda la temporada 2011 y lo dejaron sin sensibilidad en los dedos de su mano derecha.Un mariscal de campo estelar disponible de manera inusual en el mercado en 2012 y así Manning fue traspasado a Denver, donde, a pesar de la debilidad en el brazo derecho por sufrir daño en un nervio, tuvo marca de 50-15 y ganó su quinto premio como Jugador Más Valioso de la NFL, así como presencias en el Super Bowl en cuatro temporadas.No habrá más enfrentamientos competitivos con Tom Brady ni duelos de ingenio con Bill Belichick, contra quien tuvo marca de 6-11, aunque de 3-2 en finales de campeonato de la Conferencia Americana.Sin más defensas que diseccionar, el rostro de la liga desde el cambio de este siglo ya no tendrá que estudiar jugadas todo el día en un iPad ni deberá sumergir su cuerpo maltratado durante horas en una bañera helada.“Me preguntan mucho sobre mi legado”, comentó Manning previo al Super Bowl. “Para mí, es ser un buen compañero, tener el respeto de mis compañeros, de los entrenadores y jugadores. Eso es importante para mí. No estoy tomando esto por sentado. Amo el futbol americano”, sentenció. Ya no habrá más en el campo. Se ha ido un grande de la NFL.

Cifras5 Veces fue nombrado el Jugador Más Valioso de la temporada: 2003, 2004, 2008 y 2009 con Indianápolis, así como 2013 con Denver.

200 Victorias son las que Peyton Manning acumuló a lo largo de 18 años de brillante carrera, dos de ellas en Super Bowl.El Salón de la Fama lo espera

El vicepresidente ejecutivo de los Broncos de Denver, John Elway, auguró que el mariscal de campo Peyton Manning, quien se retirará tras 18 años en la NFL, ingresará al Salón de la Fama del futbol americano.“Cuando te fijas en todo lo que Peyton ha conseguido como jugador y como persona, es fácil ver lo afortunado que hemos sido al tenerlo en nuestro equipo”, expresó Elway, citado en un comunicado de prensa emitido por los Broncos.Elway explicó que Manning había sido mucho más de lo que esperaban y lo felicitó por una carrera destinada al Salón de la Fama.

Frase“La extraordinaria carrera de Peyton Manning fue conducida por su talento, una increíble ética de trabajo y un sólido deseo por ser el mejor”Roger GoodellComisionado de la NFL

