Chivas no se siente menos que el América

La programación indica que el miércoles hay partido de Copa MX, en el que Chivas se jugará la vida frente a Dorados de Sinaloa. Pero es inevitable para los jugadores del Rebaño Sagrado pensar desde ahora en el próximo domingo, cuando se medirán al América en el Clásico Nacional. El Guadalajara lanza la sentencia: “No somos menos”.

“No nerviosismo por tener miedo, sentimos nerviosismo por dar lo mejor, eso siempre ha existido, por querer hacer bien las cosas. Sé la capacidad de los jugadores que enfrentamos, pero no somos menos. Me siento bien para enfrentar a cualquiera”, explica el joven rojiblanco, Carlos Villanueva.

En la nómina de las Águilas, hay extranjeros de calidad comprobada. Además, la clasificación indica que Chivas ha tenido un torneo sumamente complicado y apenas en la novena fecha logró su primera victoria, mientras que los azulcremas se ubican en la cuarta posición. Pese a todo, el Rebaño Sagrado se ve al nivel.

“No, la verdad me siento igual, siempre creo en mí, con la confianza que tenemos en el grupo. No me siento menos, ni más, me siento lo mismo. Desde que he estado aquí, siempre el Clásico ha representado lo mejor, se juega el prestigio, es un partido que nunca nadie quiere perder”, concluye Villanueva.

cr

