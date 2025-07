Levanta la voz

Cansados de lo que consideran, ha sido una constante en el Clausura 2016, en Atlas han comenzado a adoptar otras medidas porque los resultados no se están dando de la manera en que esperaban. La directiva rojinegra ha decidido levantar la voz ante la Comisión de Arbitraje.Y es que sienten que los silbantes y sus malas decisiones han sido un punto importante en las nueve primeras fechas del torneo en donde sólo tienen un par de victorias, dos empates y cinco derrotas. Además, siguen sufriendo en el Estadio Jalisco.Si bien el técnico Gustavo Costas dijo el sábado pasado que había sido complicado jugar “contra 14”, haciendo referencia a la tercia arbitral y al equipo de Santos, a las puertas de la Comisión de Arbitraje ya llegó una recomendación por parte de la gente de pantalón largo de los Zorros.Ahora fue el turno del vicepresidente del equipo y también ex presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Alberto de la Torre de emitir un mensaje y pedir que se analice fríamente la situación de los colegiados hacia los Rojinegros.“Desde la semana pasada se hicieron las gestiones pertinentes por los medios que tiene la Federación Mexicana y la Comisión de Selecciones Nacionales para levantar un poco la voz. Son errores humanos, nosotros pedimos a la Comisión de Árbitros que pongan especial atención en esos errores y que no se repitan como en los últimos partidos, hemos sido de los más castigados en tarjetas, no nos han marcado goles en buena posición”, explicó.Comentó también que el trabajo de los árbitros ya le ha costado al menos cinco puntos al equipo que dirige Gustavo Costas, mismos que sumados a los ocho que han acumulado, les tendrían peleando puestos de Liguilla al pasar de media temporada.“No me gusta hablar de factores externos y a esta directiva tampoco porque es una directiva seria, ahí es donde quiero levantar la voz. Han sido alrededor de 5 puntos que nos han perjudicado, sabemos que no son mal intencionados. Queremos insistir en que la Comisión de Árbitros ponga especial atención en los partidos que siguen de Atlas”, añadió “Manobeto”.Descartó que esto pueda traer repercusiones hacia la institución, pues confía en que aquellos años en que se tomaba represaría hacia los clubes que hablaban mal, se han terminado.“Todo lo que pueda hacer uno de criticar o de poder dar herramientas a la Comisión de Arbitraje mejora todo en el futbol mexicano. Es poner atención en que se trabaje mejor en lo técnico para que mejore el arbitraje”, sentenció.

Cifra5 Puntos son los que la dirigencia del Atlas considera que ha perdido debido a decisiones equivocadas de los árbitrosHoy se despide

Ya eliminado de la Copa MX, el Atlas disputará esta noche su último partido dentro de la fase de grupos. La despedida será en el Estadio Jalisco, a las 21:00 horas, contra Xolos de Tijuana.Aficionados se manifestaron

Algunos aficionados se presentaron a las instalaciones del Atlas con una manta en la que exigían resultados luego del mal inicio del torneo y la eliminación en Copa MX a falta de un juego por culminar la fase regular.Con un breve, pero conciso mensaje y tapados del rostro, se plantaron a las afueras del portón del club para esperar a los jugadores y hacerles llegar el mensaje de que la paciencia es cada vez menos.

gr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .