Chivas, fuera de la Copa

Ha muerto el campeón. La Copa MX tendrá un nuevo rey en el actual semestre. Chivas ha quedado fuera de la competencia, tras perder la noche de ayer, en su propia casa, frente a los Dorados de Sinaloa, por 1-0. El último duelo de la fase grupal ha terminado en un helado fracaso.El clima ha sido extraño en la ciudad de Guadalajara. Los equipos salen al campo y se ven sorprendidos por aguanieve que pinta el campo de blanco. Regresan al vestidor. El arranque se retrasa algunos minutos. Finalmente, con frío y todo, vuelven al césped para el silbatazo inicial.Chivas es el obligado. El campeón defensor de la Copa MX se ha complicado la existencia y requiere forzosamente de una victoria para recuperar el liderato del Grupo 1, en el último duelo de la primera fase. Por eso, se lanza al frente y apenas al '9, Marco Granados conecta un derechazo, dentro del área, que se va por un costado.No deja de caer aguanieve. El verde del césped se pierde. La cancha luce blanca. Ninguno es capaz de generar verdadero peligro. En este gélido clima, las ideas se entumen tanto como los músculos. Es hasta el '43 cuando el Rebaño Sagrado vuelve a tocar la puerta: Michel Vázquez controla dentro del área y manda la redonda a las redes. El asistente tiene la bandera en alto. El tanto se anula por fuera de lugar.Para el arranque del complemento, el ambiente cede un poco. Ya no cae aguaneve. David “Avión” Ramírez controla cerca de la esquina izquierda del área grande. Recorta al centro. Su disparo de derecha busca el ángulo más lejano. Frausto vuelta. A una mano, envía a tiro de esquina. Salva a los Dorados, al '49.Matías Almeyda sabe que solo la victoria le sirve para avanzar a los Cuartos de Final. Por cualquier marcador. Lo que importa son los tres puntos. Un gol le separa de la calificación. Por eso, manda su resto al terreno de juego. Ingresan Omar Bravo, Isaac Brizuela y Ángel Zaldívar. No hay más. Va con todo por ese tanto.Pero no llega. Y en un descuido, Sinaloa mata. Pelota profunda para Jesús Angulo. Persigue la redonda al tiempo que acomoda el cuerpo. Remata de primera intención, al ingreso del área. El zurdazo cruzado deja sin oportunidad al arquero Antonio Rodríguez. Entra pegado al poste. Gol de Dorados, al '75.Los minutos transcurren y no hay reacción. Chivas necesita dos goles para completar el milagro. Simplemente impensable. El marcador ya no se mueve. El rey ha muerto. El Rebaño Sagrado no podrá defender más su corona en la Copa MX, pues con 10 puntos, se ha quedado en el segundo puesto del Grupo 1, conquistado por FC Juárez, con 12.

Ficha:Chivas VS. Dorados0-1Estadio:Chivasgr

