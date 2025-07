Industriales a favor de mayor empleo de gas natural

Aunque el abasto de gas natural es suficiente por el momento para las industrias que lo emplean, es necesario que se abra mayor oferta de este combustible pues ofrecería mayores ventajas de competitividad para todos los sectores además de que contribuiría a disminuir los niveles de contaminación.En Querétaro, prácticamente la mayor parte de las industrias y de los hogares emplean el gas natural, explicó Daniel Curiel, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) y lamentó que esto no se replique en Guadalajara pues el gas LP es más contaminante que el gas natural."¿Qué necesitamos? Mayor gas natural y en Jalisco no hay el suficiente, pero entonces tenemos que buscar que haya troncales para poder abastecer, por ejemplo para abastecer como combustible a camiones de transporte público", comentó al detallar que una empresa mexicana lo ha propuesto como combustible en ciertas unidades de transporte público, que traería como beneficio la reducción de emisiones contaminantes.Por lo pronto, el abasto de gas natural para las industrias, principalmente para las que se ubican en El Salto, es suficiente y no existe desabasto alguno, pero insistió que abrirlo para que sea empleado en otros ámbitos cotidianos, traería beneficios para ser más competitivos.Dijo que en la reunión que tuvieron con el director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se les explicó además de la reducción de tarifas tanto para el sector residencial como en los hogares y que en parte, se generó por el empleo de gas natural para la generación de la electricidad."Como con lo que va a generar energía eléctrica es con gas natural, cuando tenga excedentes de gas ya lo va a poder vender y eso es parte de lo que se tiene con la Reforma Energética".Agregó que aunque las empresas e industrias son apenas el 20 por ciento de sus clientes, consumen el 80 por ciento de la energía eléctrica además que los ahorros que han tenido en el pago de sus consumos ronda entre un ocho y un 10 por ciento.

