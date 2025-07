Industria jalisciense de alimentos, afectada en 40% por Hoy no Circula

Para la industria alimenticia de Jalisco, el mercado que integra la Megalópolis, representa entre un 35 y 40 por ciento de sus ventas por lo que las complicaciones que se registran luego de la entrada en vigor de medidas estrictas de Hoy no Circula, afectan a los empresarios de este sector señaló Ignacio Pérez Moret, presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia (CIAJ)."Creo que conforme vayan pasando los días, de alguna manera el abasto se tendrá que resolver de otra manera, en el sentido de que lo que queremos es que se le permita al transporte federal poder ingresar como anteriormente era sin ninguna restricción, pero sobre todo, esperemos que no llegue al grado de que pueda haber un incremento en los precios de los insumos".Dijo que la zona que integra la Megalópolis son más de 20 millones de habitantes y eso realmente requiere de muchos insumos por lo que las afectaciones se comenzarán a conocer de forma casi inmediata entre hoy o mañana pues los vehículos deberán gastar el doble de diesel para mantener la cadena de frío, en el caso de los alimentos perecederos que tienen como destino la capital del país.Además, dijo que no existe un “plan B” para hacer llegar los productos a la Ciudad, ni por aire ni por tren, por lo que si no se resuelve pronto está situación, sí se encarecerán los precios y surgirá desabasto de alimentos."El 99 por ciento de las mercancías se distribuyen puerta a puerta, directamente al lugar de consumo en su mayoría, por lo cual no pueden llegar ni por ferrocarril ni por avión, realmente esa es la relevancia del transporte terrestre, que es la única vía funcional y viable para poder abastecer a la Ciudad de México".De acuerdo con un estimado que se realizó en la mañana de este miércoles, cerca de mil 500 camiones de carga procedentes de Jalisco se detuvieron en espera de ingresar a la Megalópolis, en las inmediaciones de la caseta Tepozotlán en la carretera Querétaro- México, explicó Enrique Dueñas Guardado, presidente de la Comisión de Transporte en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ)."Es una medida completamente unilateral y con una visión muy sesgada de las necesidades que tiene la capital del país, me están reportando a estas horas que todos los vehículos que no circulan en la Ciudad de México, están estacionados en la caseta de Tepozotlán y ya en este momento está completamente cerrada la vialidad en la carretera Querétaro-México".Costos para industriales

30 mil pesos es el costo actual promedio de un flete o viaje a la Ciudad de México60 mil pesos o más, se estima podría alcanzar si continúa la restricción de ingreso al transporte de carga500 pesos promedio es el costo por hora del combustible en una unidad con sistema de enfriamiento24 a 48 horas es lo que una unidad deberá estar detenida antes de poder ingresar a la Megalópolis

