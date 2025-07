Sequía de delanteros

La delantera, es una posición complicada para Atlas desde hace unos años. A los tapatíos, les ha costado encontrar a un auténtico devorador del área que ayude a la suma de puntos y por ende, tener mayor protagonismo dentro del futbol mexicano.Para este torneo, se había apostado por un hombre como Jefferson Duque y Gonzalo Bergessio, el primero llegó de Colombia con el peso sobre su espalda de ser el hombre gol, pero ha ido de más a menos desde su debut ante Puebla donde disputó 45 minutos.Para mala suerte de algunos aficionados, el último hombre capaz de llevar de forma digna la responsabilidad del gol vistiendo con los colores rojinegros, resulta ser un referente e histórico del odiado rival, Chivas: Omar Bravo.El mochiteco estuvo un año como jugador de los Zorros en los que se destapó con 13 anotaciones. El Clausura 2013, el mejor de sus torneos con siete dianas, siendo además, pieza fundamental para que consiguieran la permanencia en Primera División con Tomás Boy en el banquillo.Gente como José María Ortigoza, Luis Nery Caballero, Maikon Leite y algunos mexicanos como Enrique Esqueda, han pasado por esa posición con más pena que gloria, pues no se han podido consolidar. Simplemente, quedaron a deber.Franco Arizala había levantado la mano como el hombre que pudo haber terminado con esa malaria con sus cinco anotaciones en el primer torneo, no obstante, para este semestre su nivel vino abajo al grado de perder la titularidad y haber sido separado para darle un “descanso psicológico”.Así, el equipo ha buscado una y otra vez en Sudamérica tratando de encontrar un garbanzo de a libra que sea vuelva referente y cumpla por fin con las expectativas de la gente, pero sin mayor suerte.Adaptación, el mal de Duque

El colombiano, Jefferson Duque, marcó apenas llegó a México y luego vino a menos en su nivel. De hecho, el fin de semana pasado no hizo el viaje a Monterrey en el cotejo que los Zorros empataron a dos goles frente a Tigres.Reconoció el ex de Atlético Nacional que sigue en el proceso de adaptación, no solo al futbol mexicano, sino al futbol que sus compañeros practican.“Para mí ha sido difícil porque no tuve pretemporada con el equipo, llegué y si mal no recuerdo al fin de semana ya estaba jugando 45 minutos, para mí todo fue muy rápido, pero venía bien preparado para competir de la mejor manera. En lo personal y en lo que puedo dar, creo que todavía me falta encontrar ese juego”, dijo.El mal momento que vive Atlas con apenas nueve puntos en 12 partidos disputados, tampoco termina por ayudar a que varios de los miembros del plantel puedan brillar en individual.“Uno siempre va a querer jugar y hacer las cosas bien, siempre va a querer hacer goles, pero no hay que desconocer que el equipo no viene pasando por un buen momento y eso nos afecta a todos”, reconoció.Goleadores en últimos torneos

Torneo Delanteros Goles*Clausura 2016 Juan Carlos Medina y Gonzalo Bergessio 3Apertura 2015 Franco Arizala 5Clausura 2015 Martín Barragán 4Apertura 2014 Arturo González 4Clausura 2014 Rodrigo Millar 5Apertura 2013 Omar Bravo 6Clausura 2013 Omar Bravo 7gr

