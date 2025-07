Nueva goleada

Creer en la consolidación de un estilo no es para cualquiera. Ganar, muchos pueden. Pero ganar predicando una idea futbolística… eso es sólo para algunos. El Guadalajara da muestras de estar en camino de pulir su forma de juego y este domingo superó al Puebla como visitante, por 3-0.El Estadio Cuauhtémoc, pintado de rojo y blanco, ha sido testigo de otra buena exhibición futbolística del Rebaño Sagrado, que gracias a la cuarta victoria en los últimos cinco encuentros, se ha metido por primera vez en lo que va del Clausura 2016 a zona de calificación, con 18 puntos en el octavo puesto.Lo dicho: este Guadalajara de Matías Almeyda tiene un estilo, confía en él y busca predicarlo en cualquier cancha. Por eso, lucha por el protagonismo del encuentro desde el mismo silbatazo inicial. La recompensa llega pronto. Muy rápido, en realidad.Mala salida de Patricio Araujo. El ex rojiblanco compromete el esférico. Carlos Cisneros se adelanta y roba. Conduce. Juega por izquierda, pero su perfil natural es el opuesto. Zapatazo de pierna derecha, desde afuera del área. Viaje imparable de la pelota. El vuelo de Fabián Villaseñor sólo adorna la estampa. Golazo del joven chiva, apenas al ‘4.Al inicio avasallador del Rebaso Sagrado, el Puebla sólo es capaz de responder al ’14, con una pelota filtrada para Álvaro Navarro, que define de primera intención, pero por un costado del arco defendido por Rodolfo Cota. El Guadalajara pierde intensidad. Reserva energías.Para la segunda parte, Chivas busca la forma de sentenciar el duelo. Carlos Salcido prueba de larga distancia. De pierna derecha. Supera al arquero local, pero el poste le niega la anotación al de Ocotlán, Jalisco, al ’58.Desdoble a toda velocidad. Isaac Brizuela, de brillante actuación, conduce con cabeza levantada. Encuentra el espacio. Toca preciso. Bola profunda para Ángel Zaldívar. El joven define ante la salida del guardameta con un toque que estremece las redes. Gol del Guadalajara, al ‘67. Es el primero del torneo para el “Chelo”.El capitán Omar Bravo ingresa de cambio. En una de sus primeras acciones, se quita de encima al arquero y patea a las redes. El “Pato” Araujo se barre y tapa con la mano. Penal para Chivas. Expulsión para el jugador poblano. Javier Eduardo López, el futbolista de moda, pide la redonda. Patea de zurda. Villaseñor tapa. La “Chofis” falla desde el manchón, al ’80.Pero el Rebaño Sagrado va por más. Esa es la esencia de su estilo: ir siempre al frente. La “Chofis” filtra una gran pelota para Omar Bravo. El mochiteco se abre un poco para eludir al guardameta y patea suave, a las redes. El 3-0 para Chivas, al ’86. Fin de la malaria. Es su primer gol del torneo. El 132 como rojiblanco. Es el máximo anotador en la historia del club.Puebla termina con nueve hombres. Matías Alustiza tira una patada a Carlos Cisneros. Le ha ganado la impotencia y se va del campo al ’89. No hay más movimiento. Un contundente 3-0 para Chivas. El estilo se consolida de a poco. Y hoy, el equipo se encuentra en zona de calificación.“Da placer ver jugar a Chivas”

No es para menos. El técnico del Guadalajara, el argentino Matías Almeyda, está feliz con lo que su equipo está desarrollando sobre el terreno de juego, más allá de los resultados, que han sido positivos apenas en fechas recientes.“Da placer ver jugar y ganar a este Chivas. Hoy se cumple el objetivo de que no va a descender”, aseveró el estratega, al término del encuentro en el Estadio Cuauhtémoc.Por otra parte, explicó las razones por las que el penal fue concedido a Javier Eduardo López, quien a final de cuentas erró desde el manchón. “Él lo cobró porque tiene la confianza en los entrenamientos, así lo intenta”, detalló el entrenador.Finalmente, aseguró que no menosprecia al Atlas, último lugar general, de cara al duelo por el orgullo de la ciudad de Guadalajara, que se disputará el próximo domingo. “Vamos a encarar el Clásico Tapatío con la misma actitud. No somos más ni menos que los rivales. Quedan muchos partidos”, concluyó.

Los goles

1-0. Carlos Cisneros, minuto 42-0. Ángel Zaldívar, minute 673-0. Omar Bravo, minuto 86

Ficha

ResultadoPuebla 0-3 ChivasEstadio:CuauhtémocÁrbitro:Érick Yair Mirandagr

