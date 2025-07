Alertan a caseros por extinción de dominio

En Jalisco ya se ha aplicado la extinción de dominio en inmuebles que han estado involucrados con actos delictivos y que a pesar de que estos estuvieran arrendados, el propietario perdió la posesión por lo que los expertos llaman a tener cuidado al rentar un inmueble para evitar sufrir este tipo de situaciones.Edgar Rodríguez Sánchez, presidente de la Sección Inmobiliaria de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco) dijo que en los contratos de renta, las clausulas ya se contempla la extinción de dominio e incluso se afecta el inmueble como tal.“Lo que no ha entendido el cliente es que no es tanto la persona la que se vería afectada en el caso de que se lleve a cabo alguna actividad ilícita al interior del inmueble pues se afecta al inmueble como tal y es algo que el ciudadano no ha podido entenderlo”.Recientemente, el Fiscal del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez presentó la Unidad Especializada en la Investigación Patrimonial, Económica y Extinción de Dominio, la cual estará a cargo de Ignacio Quintero Stoupignan, que buscará quitar pertenencias a quienes violan la ley, pero además, que estos recursos sirvan para la atención de víctimas del delito.El experto inmobiliario dijo que la extinción de dominio es un tema que deben comprobar los dueños de casas, departamentos o inmuebles en general y que es importante el que se acerquen a expertos en bienes raíces para que puedan auxiliar a través de investigaciones o clausulas en contratos el que se respalde la decisión de rentar a una persona que no vaya a hacer mal uso de los inmuebles que a la larga traiga este tipo de consecuencias.“Dentro de los servicios de administración de renta, que conlleva todo los servicios que de carácter legal y comercial sobre todo mercantil”.El trabajo que realizan los inmobiliarios del Estado, incluida esta sección de la Canaco, es coordinado con la Fiscalía en donde ya se han tenido reuniones de trabajo en las cuales se les presenta la lista negra de las propiedades que ya han tenido historiales de actividades ilícitas. “Se nos dan a conocer para que no trabajemos directamente esas propiedades”.Bandas se aprovechan de casas abandonadas

Cuando un dueño de un inmueble por alguna circunstancia deja de pagar una vivienda y la abandona, ya se han dado casos en los que hay ciertos grupos de personas que se aprovechan de esto y hacen uso de estas casas y las rentan, obviamente sin dar el ingreso a los dueños.Medidas de protección

Solicitar referencias personales del usuario que pretenda rentar el inmuebleContar con referencias documentales de la persona que va a estar en su propiedadNo escatimar en esfuerzos ni solicitud de documentos que permitan crear un perfil claro de la persona que habitará en la vivienda.Solicitar algún aval e incluso si ha rentado en otras ocasiones, pedir que brinde datos del anterior arrendatarioSe recomienda la asesoría de un especialista en arrendamiento, de preferencia, un abogado que tenga experiencia en arrendamiento inmobiliario y en extinción de dominio.Dar seguimiento constante durante toda la vigencia del contrato.Dar aviso a las autoridades en caso de observar cualquier irregularidad.El propietario tiene derecho a demostrar que actuó de buena fe y el juez evaluará esta situación, ya que está obligado a valorar las acciones del propietario del bien.gr

