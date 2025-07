Cardozo deja la dirección técnica del Toluca

Luego de perder ante Cruz Azul y quedar prácticamente fuera de La Liguilla, el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo indicó que abandonará el banquillo de Toluca tras terminar su participación en la Copa Libertadores de América 2016.“Dije que si no clasificaba me iba, no clasifiqué y me voy. Cuando no se logra le objetivo se va el técnico, no clasificamos, estamos fuera y yo también”, dijo en conferencia de prensa.El estratega “guaraní” mencionó que los malos resultados del equipo en el Torneo Clausura 2016 de la Liga exige que abandone su puesto.“Es un club grande en donde la exigencia es mucha, nuestra hinchada y la directiva no merece el equipo que estamos presentando y el primero que se va es el técnico aunque tenga contrato”, apuntó.Visiblemente consternado, Cardozo señaló que su “respeto y total agradecimiento a la gente que viene al estadio, mi decisión está tomada”.Admitió que aunque logren el “milagro” de remontar la desventaja de cuatro goles con la que llega al partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo, e inclusive avanzar hasta la final, no hay marcha atrás en su decisión.“Si pudiéramos irnos ahora mismo, me iba pero me gusta ser responsable y terminar los dos partidos que tenemos, aunque pasemos a la Final de la Libertadores nos vamos porque el objetivo aquí es la Liga. No tengo duda que vamos a dejar todo y vamos a ganar el partido, después me voy”, sentenció.

