Cruz Azul se pone en zona de Liguilla al vencer 2-0 al Toluca

Cruz Azul se reencontró con la victoria y tiene en sus manos la posibilidad de calificar a la liguilla, luego de vencer y eliminar a un decepcionante Toluca, en partido de la fecha 16 del Torneo Clausura 2016 de la Liga MX.Los goles de la victoria fueron obra del ecuatoriano Joao Rojas, al primer minuto, así como del paraguayo Jorge Benítez, al 80. Con este resultado, los capitalinos llegaron a 22 unidades para ubicarse en el octavo sitio, en tanto, los mexiquenses se quedaron con 19, prácticamente eliminado.El duro golpe que sufrió Toluca la semana anterior en Brasil no solo los tiene casi eliminados de la Copa Libertadores de América, sino que también repercutió en la competencia local, en la que entregaron prácticamente cualquier posibilidad de liguilla desde el primer minuto de este duelo.Al igual que su rival, la “Máquina” no tenía otra opción más que el triunfo y comenzó a gestarlo apenas en el primer minuto, en una jugada por derecha del ecuatoriano Joao Rojas, quien mandó un centro muy cerrado que se le escapó a Alfredo Talavera, en ese afán de adivinar la jugada, para abrir el marcador.Verse abajo en la pizarra desde que el balón comenzó a rodar no fue nada sencillo para los de casa, a los que les costó mucho tratar de lograr el empate, de hecho Cruz Azul estuvo más cerca de la segunda anotación.Talavera lavó de alguna manera su error en el gol, al tapar con el cuerpo un disparo “a quema ropa” del paraguayo Jorge Benítez que llevaba dirección de portería.Necesitado de un cambio radical, el técnico paraguayo José Saturnino Cardozo ordenó cambios en su once para el segundo tiempo, con la salida del peruano Christian Cueva y el colombiano Fernando Uribe, para darle cabida a Carlos Esquivel y Ernesto Vega, pero con nulos resultados.Quizá sin merecerlo, los “Diablos Rojos” tuvieron el empate luego de un infantil empujón del argentino Ariel Rojas sobre su compatriota Enrique Triverio, quien desperdició la oportunidad al cruzar demasiado su disparo y enviarlo a un costado del poste derecho, al minuto 70.Con el “regreso del alma al cuerpo”, Cruz Azul se encargó de finiquitar las acciones a 10 minutos del final en un balón filtrado para Benítez, quien con la marca de un hombre y ante la salida de Talavera, punteó el balón para poner el 2-0 y depender únicamente de lo que hagan la próxima semana cuando reciban a Tigres de la UANL.En tanto, Toluca está casi fuera, ya que requiere ganar y una combinación de resultados, para evitar un semestre lleno de fracasos, ya que en la Copa Libertadores parece que están liquidados y sólo buscarán un milagro ante Sao Paulo.El arbitraje estuvo a cargo de Francisco Chaón, quien tuvo una buena labor. Amonestó al paraguayo Paulo da Silva (37) y Erbin Trejo (41) por los de casa; el argentino Ariel Rojas (68), paraguayo Jorge Benítez (80) y Omar Mendoza (82) vieron cartón preventivo por la visita.Alineaciones:

Toluca.- Alfredo Talavera, Francisco Gamboa, Jordan Silva, Paulo da Silva, Mario Quezada, Antonio Ríos, Edy Brambila (Lucas Lobos, 59), Erbin Trejo, Christian Cueva (Carlos Esquivel, 46), Enrique Triverio y Fernando Uribe (Ernesto Vega, 46). DT. José Saturnino Cardozo (PAR).Cruz Azul.- José de Jesús Corona, Omar Mendoza, Francisco Javier Rodríguez, Julio César Domínguez, Ariel Rojas, Rafael Baca, Víctor Vázquez (Vicente Matías Vuoso, 71), Aldo Leao Ramírez, Joao Rojas, Christian Giménez (Rosario Cota, 68) y Jorge Benítez (Gerardo Torrado, 79). DT. Tomás Boy.

NM

