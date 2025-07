Lo peor ya pasó. El problema del descenso ha quedado atrás. El Guadalajara se encuentra ahora en una posición mucho más cómoda de cara a la próxima campaña. Y en la actual, está ya calificado para la Liguilla por el título. Por eso, las sonrisas abundan en Verde Valle.Jaime Ordiales, director deportivo de la institución, luche mucho más relajado. Llega con más de hora y media de retraso a la conferencia de prensa, pero se le ve alegre después de comer. El estado de ánimo es otro. Pero reconoce, eso sí, que estar en la liguilla debería ser algo “normal” para Chivas.“Primero era la salvación. El segundo tema era calificar porque sabíamos que acumulábamos puntos pensando en el mañana y siempre trabajar en situación menos comprometida es mejor. Pero también el calificar debería ser algo muy normal en Guadalajara, el equipo siempre tendría que estar en finales. Han sido complicados los últimos años, pero esperamos haberlo solventado”, explica.En el Guadalajara no hay conformismo con lo logrado hasta ahora. “No, así de fácil, teníamos un compromiso importante que era solventar el descenso, eso era prioritario; segundo tratar de calificar porque sólo así tienes posibilidad de ser campeón y hay un compromiso que Guadalajara siempre tendrá que aspirar a ser campeón. En el momento de solventar los dos primeros, nos encontramos el tercero, que es buscar el título”, señala.“Nunca doy un paso más, primero nos queda Santos, tratar de ganar los tres puntos que nos dan un porcentaje mejor para el próximo torneo, además de posicionarnos mejor en la tabla de este torneo. No siempre el que cierra en casa lo hace valer en la Liguilla, pero sí tiene un peso. Quisiéramos posicionarnos mejor en la tabla y ya que llegamos a la fiesta, disfrutarla y tratar de ser el que baile con la más guapa, disputar con cualquier equipo y tratar de ser campeón”, añade Ordiales.Por ahora, todo es felicidad en Verde Valle. La Liguilla representa una ilusión grande para el Guadalajara. Hace unas semanas, parecía imposible de alcanzar y hoy el equipo está calificado.“Seria mentira si te decimos que no, todos estamos contentos con este momento que nos ha permitido acceder a la Liguilla después de que parecía muy complicado. Es muy difícil, tenemos un porcentaje muy alto de efectividad en los últimos partidos y ha sido mucho trabajo. El equipo seguirá con humildad. Sí estamos contentos, reconfortados de que valemos, los jugadores saben que podemos enfrentar a cualquiera, nos hemos medido con Monterrey, con América y hemos dado buenos partidos”, concluye.

Frase:“No creo que estemos confiados, pero sí seguros que podemos disputar el campeonato con cualquiera”Jaime OrdialesDirector deportivo de Chivasgr

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .