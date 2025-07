Bravo emigraría al Kansas City

El Torneo Clausura 2016 no fue el mejor para él, perdió la titularidad y sólo marcó un gol. Omar Bravo, el histórico goleador de Chivas podría emigrar nuevamente. El Sporting de Kansas City sería una vez más la opción para el mochiteco.Jaime Ordiales, director deportivo del Guadalajara aseguró que existe la posibilidad de que el atacante rojiblanco deje la institución por petición propia."Es una posibilidad también (transferir a Bravo). Depende de él y la charla que tenga con Almeyda", admitió el directivo.El Rebaño Sagrado ya cuenta con los servicios de Marco Bueno y Ángel Zaldívar, sin embargo, están en la búsqueda de ficha al yucateco Henry Martín, jugador de Xolos; en caso de concretarse esto último, Bravo quedaría relegado.El torneo pasado Omar no tuvo un buen rendimiento sólo un gol lo respaldaba. No era ni la sobra de aquel jugador que hizo historia al superar la marca de Salvador Reyes como máximo goleador del Rebaño Sagrado.Esto fue factor para que Matías Almeyda ya no lo considerara intocable. En la jornada nueve ya no fue considerado como titular, si bien, en el Clásico Nacional y el Tapatío salió a la cancha desde el inicio en siete de los últimos nueve partidos se fue a la banca.Precisamente fue Zaldívar quien se ganó ese puesto del ya considerado leyenda del plantel rojiblanco, situación que no cayó nada bien en el “9”.En caso de salir de la institución, Bravo emigraría un club ya conocido, el Sporting de Kansas City, equipo de la MSL que ya en 2010 había comprado su carta y que decidió prestarlo a Chivas en ese año porque ya había sido registrado con el plantel tapatío. Fue a principios de 2011 donde el mochiteco mostró su talento en Estados Unidos.Anotó un total de nueve goles en 27 partidos jugados, actuaciones que lo llevaron a ser convocado al Equipo de las Estrellas de la MLS.Serán Almeyda, José Luis Higera (CEO de Omnilifar-Chivas) y Jaime Ordiales, los encargados de analizar con el representante del jugador del Rebaño Sagrado, las mejores opciones. La intención es que Bravo se retire con la camiseta rojiblanca.

ATLAS SERÁ CAUTELOSO EN EL DRAFTAtlas debe ser muy cauteloso con las contrataciones que haga durante el régimen de transferencias, pues de lo que se trata es de reforzar el equipo y no de llenarse de jugadores en una sola posición, afirmó el técnico José Guadalupe Cruz.Entrevistado en el marco de la segunda jornada de la reunión anual del futbol mexicano que se desarrolla en un hotel de la zona de playas, Cruz aseguró que Atlas necesita llevar refuerzos a los lugares y posiciones que necesita y no sobre poblar ninguna línea.“No tiene ningún sentido llevarnos de seis a siete jugadores en una posición y después no saber cómo ponerlos a jugar, tenemos que ser cautos y sobre todo muy inteligentes en el tema de los refuerzos”, expresó.El estratega Resaltó que hay pláticas avanzadas para la contratación del zaguero colombiano Leiton Jiménez, que se trata de un elemento muy interesante, que ya tuvo la oportunidad de dirigir con Chiapas y que conoce su capacidad.

EL DATOEste miércoles en punto de las 10:00 horas en Cancún, Quintana Roo, dará inicio el régimen de transferencias de la Liga MX.

