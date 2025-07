Inmortalizan a Sulaimán

El presidente vitalicio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), José Sulaimán, recibió un homenaje más y su imagen ahora se encuentra en el muro de los inmortales del gimnasio del Deportivo del Metro.En el marco de la inauguración del torneo amateur que lleva su nombre, ayer se develó su imagen, en una ceremonia donde estuvieron sus hijos Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, y Lucy Sulaimán, en el inmueble de la colonia Ramos Millán.El director del torneo juvenil y ex campeón mundial, Carlos Zárate, dedicó unas palabras a "Don José", a quien definió en dos palabras, “pasión y entrega”, además de resaltar su liderazgo y entrega por todos los pugilistas.El titular del organismo verde y oro, emocionado, destacó que el homenaje se realizara en una fecha especial, en el Día del padre, agradecido con las muestras de cariño a su papá y reciben de manera continua."Es un bonito momento para la familia, no podía ser en un mejor momento. A nombre de mi mamá y de toda la familia reiteramos nuestro agradecimiento y amistad", dijo Sulaimán Saldívar.Tras develar junto a su hermana Lucy y de Sandalio Sainz de la Maza, coordinador de actividades deportivas del Metro, la imagen de su papá, Mauricio aseguró que para "Don José", todos los pugilistas significaron mucho.Estuvieron presentes ex campeones mundiales como “Lupe” Pintor, Carlos Zárate, Isaac Bustos, César Bazan, Rafael Herrera, José Isidro “Pipino” Cuevas, y pugilistas actuales como Alejandra Jiménez, Mariana Juárez, Irma García y Saúl "Baby" Juárez, entre otros.

TORNEODecenas de jóvenes comenzaron ayer su participación en el Primer Torneo de Boxeo Amateur “José Sulaimán", quienes arrancaron motivados con la presencia de campeones y ex campeones mundiales.Los jóvenes que arrancaron su actividad este día fueron observados por leyendas del pugilismo como los excampeones Carlos Zárate, Rafael Herrera, Pipino Cuevas, Víctor Rabanales y Lupe Pintor, quien la semana pasada ingresó al Salón de la Fama de Canastota.El director del torneo, Carlos "Cañas" Zárate, dijo que puso todo de su parte para la realización del certamen, "todo el corazón y estoy trabajando para superarme cada día más y me siento bien porque creo que lo estoy haciendo".

