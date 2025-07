Tras perder la final de la Copa América Centenario 2016, el delantero Lionel Messi anunció que nunca más volverá a defender los colores de la Selección Argentina de Futbol.“Es un momento duro para analizar. Lo primero que se me viene es que ya está, se terminó para mí la selección", dijo el atacante.Señaló que tras perder su cuarta final, Copa América Venezuela 2007, Chile 2015 y Centenario 2016, así como la de la Copa del Mundo Brasil 2014, considera que ese es el camino a seguir.“Fueron cuatro finales, lo busqué, era lo que más deseaba. No se me dio…,creo que ya está. Es lo que siento ahora, lo que pienso”, apuntó.Destacó que esta determinación es lo mejor para todos, además que recordó que mucha gente quieren que él ya no esté con la “albiceleste”.“Es por el bien de todos, por mí y por todo, muchos desean eso. No se conforman con llegar a la final, y nosotros tampoco nos conformamos, nos tocó perder otra vez en los penales”, sentenció.

