Rusos, en un funeral

Rusia perdió su apelación ayer contra la prohibición impuesta al equipo ruso de atletismo para competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, una decisión que podría sumar presión sobre el Comité Olímpico Internacional (COI) para excluir a toda la delegación rusa de la cita olímpica del próximo mes.El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) rechazó la apelación presentada por 68 atletas rusos que pidieron revocar el veto impuesto por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF), tras acusaciones de que el Estado ruso patrocinó un programa de dopaje y ocultó las infracciones."El fallo de hoy ha igualado las condiciones para los atletas", afirmó la IAAF en un comunicado. "El TAS premia la defensa del derecho de la IAAF para proteger el deporte, para proteger a los atletas limpios y apoyar la credibilidad e integridad de la competición".Sin embargo, el fallo del TAS no necesariamente resuelva el asunto de manera definitiva. El tribunal subrayó que la decisión no es obligatoria para el COI, que tendrá la última palabra siendo el máximo organizador de las Olimpiadas."La puerta está abierta para que el COI decida, que determine incluso bajo un principio de caso por caso si estos atletas son elegibles o no", explicó el secretario general del TAS, Mattieu Reeb, a los reporteros afuera de la sede del tribunal en Lausana, Suiza.El fallo del jueves podría influir en la reunión de la junta directiva del COI, que el domingo decidirá si prohíbe o no que todas las delegaciones rusas -de todos los deportes, no solo atletismo - tomen parte en los Juegos de Río del próximo mes.El tribunal del TAS ratificó la "validez" del veto de la IAAF, apuntando que un país cuya federación nacional está suspendida no puede optar a participar en competiciones internacionales, incluyendo los Juegos Olímpicos.El panel de tres miembros falló que el Comité Olímpico Ruso "no tiene derecho a nominar a atletas rusos para competir en los Juegos Olímpicos de Río 2016 considerando que no son aptos para competir según las reglas de la IAAF".Rusia alegó que se trata de una sanción colectiva a sus atletas, apuntando que castiga a otros que no han sido acusados de ninguna falta.El presidente de la IAAF, Sebastian Coe, dijo que está "agradecido porque se hayan respaldado el código antidopaje, nuestras normas y nuestro poder para hacer cumplir las normas"."Éste no es un día para declaraciones triunfales. No llegué a este deporte para impedir que los atletas compitan. El deseo innato de nuestra federación es incluir, no excluir", agregó Coe.En un comentario a su decisión, el TAS señaló que no tiene jurisdicción sobre la decisión del Comité Olímpico Internacional de dejar competir a los atletas rusos, ya sea representando a su país o como "atletas neutrales".En Rusia, la bicampeona olímpica de salto con garrocha Yelena Isinbayeva describió la decisión del TAS como el "funeral" de su deporte."Gracias a todos por el funeral del atletismo", afirmó con ironía a la agencia estatal rusa Tass. "Es una decisión puramente política".Isinbayeva, que representó a los atletas rusos en la audiencia ante el TAS del martes en Suiza, señaló que "no hay nada concreto" que respalde la decisión, y pidió a Bach que revoque la decisión.El lanzador de martillo Sergei Litvinov, que fue quinto en el Mundial de Atletismo del año pasado y estaba en el equipo para Río, dijo que está "muy triste" por perderse la cita olímpica pero espera que esto impulse reformas más serias.El velocista jamaicano Usain Bolt dijo que la inhabilitación de los atletas rusos en los próximos Juegos "asustará a mucha gente" que piense en doparse.

CREARÁN COMITÉ DE EVALUACIÓNEl ministro ruso de Deportes, Vitaly Mutko, anunció ayer la creación de un comité que evaluará el reporte presentado el lunes por el investigador de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), el abogado canadiense Richard McLaren, en que se acusa al ministerio de Mutko de supervisar el dopaje de los atletas de su país."Respecto a lo que se menciona en este reporte, el gobierno creará en breve una comisión ad-hoc que lo analizará", reveló Mutko a los reporteros.En el informe de McLaren se acusa al Ministerio de Deportes de Rusia de supervisar el dopaje sistemático de deportistas del país en 28 disciplinas de los Juegos Olímpicos de invierno y verano.Mutko consideró que la decisión del veto a los atletas rusos para Río fue "política", y que podrían acudir a una corte civil en un intento por revocar la suspensión.

ESPERANZAExiste una cláusula que permite que atletas rusos que hayan pasado controles de dopaje regulares fuera del sistema ruso en los últimos meses compitan en los Juegos de Río.La IAAF considera aptas para acceder por esa vía a dos atletas: Yulia Stepanova, una corredora de 800 metros e informante clave para revelar el programa estatal de dopaje, y la saltadora de altura afincada en Florida Darya Klishina.

68Atletasse verán afectados con la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo

"Gracias a todos por el funeral del atletismo. Es una decisión puramente política"Yelena IsinvayevaAtleta de salto con garrocha

