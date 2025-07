“Checo” araña un punto

Una mala arrancada tiró por la borda el buen trabajo de la escudería de Force India con el piloto mexicano Sergio Pérez, quien luchó hasta final de la carrera en el circuito de Hockenheim para arañar el último punto de la contienda ayer.El Gran Premio de Alemania, última cita antes de la pausa de verano, prometía más para “Checo”, quien logró una buena clasificación al quedar noveno, sin embargo, a la hora de la verdad el monoplaza no respondió de manera habitual con lo que perdió posiciones importantes en la largada.“Ha sido la peor arrancada de mi carrera. Fue súper complicado recuperar. Tuve que comprometer mucho mi estrategia para poder pasar a los coches de adelante”, detalló.“No entiendo qué pasó, en el lugar que arrancaba había unos hoyos en el pavimento muy raros y el equipo estaba preocupado desde ayer (sábado) del lugar donde arrancábamos, pero no sé si fue eso o si fue simplemente el clutch”, señaló.Después de dar una dura batalla desde los últimos puestos, logró pelear durante la carrera por superar la mitad de la parrilla y entrar en los puntos. Sin embargo, sin sufrimiento, pues en el ocaso del GP logró en la vuelta 65 de 67 un rebase sobre el equipo de McLaren del español Fernando Alonso que lo colocó décimo.Todavía con el ritmo que llevaba logró descontarle segundos importantes al finlandés Valtteri Bottas para quedar a un segundo y medio, ya que padecía con un pobre agarre de sus neumáticos, pero la carrera llegó a su fin antes de intentar si quiera el adelantamiento y no hubo mayor recompensa para el mexicano."Al final cuando vi la posibilidad me lance y conseguí ese punto. Creo que merecíamos más como equipo pero me voy (al descanso veraniego) muy contento, si miras la primera parte de temporada, pasamos por un momento muy bueno en mi carrera y hay mucho por lo cual estar contento. Tenemos todo el campeonato por delante y creo que vamos a regresar más fuertes que nunca", apuntó.Con estos resultados, “Checo” suma 48 puntos y sigue firme en el octavo lugar del Mundial de Pilotos; el alemán Nico Hulkenberg llega a 33 y se mete al décimo lugar en la tabla general.En tanto, el equipo llega a 81 puntos, a 15 unidades de la escudería Williams, con quien lucha por la cuarta plaza en el Mundial de Constructores.

HAMILTON AFIANZA LA CIMAEl piloto británico Lewis Hamilton consiguió su cuarta victoria consecutiva y sexta del año en el Gran Premio de Alemania para afianzarse en el liderato de campeonato al aprovechar una mala salida del alemán Nico Rosberg, quien estuvo fuera del podio.El germano fue el gran perdedor, en una competencia en la que fungía como local, tras hacer la “pole” el sábado, debido a que volvió a tener una mala salida y no solo cedió el liderato, sino que cayó al cuarto puesto.Rosberg fue superado por el australiano Daniel Ricciardo, quien llegó en segundo lugar y el holandés Max Verstappen, que se adueñó del tercero sitio en Hockenheim, Alemania.

FRASE:

“No entiendo qué pasó, en el lugar que arrancaba había unos hoyos en el pavimento muy raros y el equipo estaba preocupado desde ayer (sábado) del lugar donde arrancábamos”,Sergio Pérez, Piloto de Force India

