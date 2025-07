Tiradora Alejandra Zavala, satisfecha por cuarto lugar olímpico en Río

Aunque el objetivo siempre es obtener alguna medalla cuando se participa en Juegos Olímpicos, la mexicana Alejandra Zavala se dijo satisfecha por el cuarto lugar conseguido en la prueba de pistola de aire 10 metros femenil.La jalisciense reconoció que cumplió con su mejor actuación de su trayectoria, tuvo una buena técnica y por muy poco se quedó con las ganas de colgarse la presea de bronce.“Estoy muy feliz, fue un resultado excelente. Obvio como deportista siempre te quedas con las ganas de la medalla, me quedé a dos décimas, al límite. Di lo mejor de mí, disfruté muchísimo la competencia, trabajé excelentemente mi técnica y todo y en la final también trabajé muy bien”, señaló.Su emoción también recayó en el hecho de que firmó el mejor lugar del tiro deportivo mexicano en una justa veraniega, algo que le motivó pese a quedar fuera del podio.“Ha sido de las mejores competencias que he tenido, un excelente resultado para México, histórico para el tiro deportivo”, mencionó la competidora tricolor, quien en la séptima ronda de tiro hizo 157.1 por los 177.7 puntos que sumó la griega Anna Korakaki.Zavala se lleva lo mejor de Río de Janeiro y ahora se preparará para participar en las Copas del Mundo de la especialidad, a celebrarse en Italia, en octubre próximo.“Me llevo una excelente experiencia, y me enseñó a darme cuenta que soy una mujer valiente, triunfadora, capaz y que los campos de tiro son mi morada”, manifestó la deportista mexicana.

