Emotivo recibimiento al "Duva" por su medalla en Río 2016

Code Jalisco, familiares y amigos le dan la bienvenida ya en Jalisco, su estado natal

Germán Sánchez, doble medallista olímpico en clavados (Londres 2012 y Río 2016), regresó a Guadalajara, la ciudad que lo vio nacer, para compartir con su gente su histórico resultado, que lo convierte hasta el momento, en el mejor deportista jalisciense en su historia.

Tras un emotivo recibimiento en el aeropuerto, donde ya lo esperaban familiares, amigos, niños de la escuela de clavados de Code, y medios de comunicación, se escucharon las notas del mariachi para darle la bienvenida, mientras decenas de globos plateados hacían lucir aún más ese momento.

Germán agradeció el detalle. Fue levantado en hombros y al momento lució su medalla, levantó el rostro al cielo y al mismo tiempo extendió sus brazos. "Creo que este es el mejor momento de mi vida", dijo el famoso "Duva".

Tras el masivo recibimiento, la comitiva se repartió en dos turibuses para llevarlo a su casa: el Code Jalisco.

Al llegar, fue recibido por personal de vigilancia, vehículos, comedor y niños de escuelas deportivas. A cada uno saludó de mano, repartió abrazos y dedicó la frase: "Esta medalla es tuya".

Ya en Code, donde se le ofreció una magna comida en el domo, comenzó a entender la magnitud de su logro. "Tengo bien en claro que esto no me transforma. Es un metal. Te puede abrir puertas en algunas ocasiones, pero tengo que seguir trabajando para que esto no termine. Ser humilde es mi filosofía de vida. Aquí en Code crecí, aquí tuve mi primera novia. Aquí conocí al amor de mi vida (su novia actual). Toda esta gente de aquí me vieron desde chiquito, y se los dije en cuanto entré: Esto (su medalla) es también para cada uno de ellos", concluyó.

