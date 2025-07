Habrá más playeras de Chivas 110 años

Debido a la gran demanda que tuvo la playera del Rebaño Sagrado conmemorativa a los 110 años, José Luis Higuera anunció que pondrán a la venta más indumentarias.Por medio de Twitter, el CEO de Omnilife-Chivas, anunció que ya está en pláticas con la marca encargada de hacer el jersey del Guadalajara.“Afición Chivas, no compren playeras conmemorativas piratas, en menos de una semana habrá una solución, estoy en detalles finales con Puma”, informó.El directivo aseguró en una entrevista para la cadena deportiva, ESPN, que los nuevos jersey que pongan a disposición de los aficionados tendrán diferencias a comparación con los mil 906 que se ofertaron en un principio."Sí (tendrá una diferencia), la idea es que tenga sus diferencias, de entrada va a ser el folio prácticamente la diferencia".Los seguidores del Rebaño Sagrado comenzaron a acampar en el Estadio de Chivas desde el domingo pasado para asegurar una de las playeras que saldría a la venta la madrugada del jueves, pero fue tal la demanda que desde el martes ya estaban aseguradas las mil 206 que se ofrecerían en el inmueble. Además de que la página donde se ofrecieron 401 artículos colapsó la madrugada de este jueves cuando arrancó la venta por esa vía.Para José Luis Higuera, confesó que no espera tal demanda aún cuando el producto es coleccionable."Fue una gran respuesta, la verdad es que es un artículo de colección. Poco frustrado al igual que la afición, ya que al ser un artículo de colección, es de poco monto, poco volumen de playeras, ha sido un éxito y a la gente le ha gustado la playera", dijo el directivo.Otra de las sorpresas que anunciaron en la página del club rojiblanco es la rifa de una playera para los socios que contrataron Chivas TV por un semestre o año.

REVENTASComo se esperaba, personas ya están tratando de “hacer su agosto”, ya que los jersey ya circulan en diferentes tiendas en línea donde las ofertan hasta en 16 mil pesos. Incluso, unas horas antes de que salieran a la venta un aficionado que estaba formado en el Estadio de Chivas ya ofrecía el producto en su cuenta de Facebook por 7 mil pesos, en diferentes tallas. El revendedor defendía que el costo era por el tiempo que había invertido para conseguir el artículo coleccionable y los viáticos.

MARÍN QUIERE AFIANZAR LA TITULARIDADHedgardo Marín, zaguero de las Chivas, relató que se siente bien con los primeros minutos que lleva disputados en la Liga MX, por ello tiene planeado aprovechar la oportunidad este fin de semana ante Jaguares para afianzarse en el cuadro titular de Matías Almeyda.“En lo personal me siento muy bien, fue mi debut en el torneo, no había tenido minutos. Es una oportunidad que dedo de aprovechar, uno está esperando estos momentos para aprovecharlos. En cada entrenamiento estamos dando lo mejor y se dio un resultado muy bueno”.Ante la baja por lesión de Jair Pereira, Marín dijo que la dupla con Miguel Basulto no sería nueva ya que han jugado juntos en la Copa MX durante varios torneos.“Con Basulto he jugado la Copa, nos conocemos muy bien, tenemos un año trabajando juntos, y está Jair; al que pongan ya nos conocemos, tenemos mucho tiempo juntos”.

CAMBIAN PARTIDOToluca anunció por medio de sus redes sociales que el partido que sostendrá ante el Guadalajara para la jornada 9 se llevará a cabo el sábado 17 de septiembre a las 16:00 horas en el Estadio Alberto Córdoba y no el domingo 18 como se tenía programado.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .