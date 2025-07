Con golazos, Chivas derrota a Jaguares

Un par de golazos. Tres puntos a la bolsa. Un 2-0 que le permite al Guadalajara saltar al tercer puesto de la clasificación. El buen momento de Chivas es real. Con un dominio absoluto, ha vencido en casa a los Jagures de Chiapas, por 2-0.

De entrada, Matías Almeyda no modifica. Lo que funciona bien, no necesita moverse. El cuadro que goleó al América se repite con una sola excepción: Miguel Basulto toma el lugar del lesionado Jair Pereira. El técnico lo ha dicho, no arma su alineación por lo que un futbolista haya costado. Así, deja entre los suplentes a jugadores como el flamante refuerzo Alan Pulido, Carlos “Gullit” Peña y José Juan “Gallito” Vázquez. Entre ellos tres, 30 millones de dólares invertidos.

Pero la cancha le da la razón. El césped no sabe de nombres. Sabe de futbol. Y quienes saltan como titulares funcionan a la perfección. Una máquina que no necesariamente aplastará a cualquier rival, pero eso sí: conoce bien a qué juega. Así, Guadalajara se apodera del esférico. Impone su ritmo.

Muy pronto, inclina la balanza. Carlos Cisneros controla por el sector izquierdo. Explosión de velocidad: recorta hacia el centro, recorre y piensa rápido. Dibuja en su mente una de crack. De esas que cualquier extremo envidiaría. Con el movimiento, se ha acomodado a la pierna derecha.

Ve el ángulo. Sueña con él. Patea directo ahí. El derechazo es impecable. El vuelo de Liborio Sánchez adorna la estampa. Bella imagen. La redonda es inalcanzable. Llega a su encuentro con las redes y desata felicidad. Golazo de Cisneros. Al minuto 9, el Rebaño Sagrado se pone adelante.

El control del encuentro es absolutamente rojiblanco. Como en el Azteca, dos semanas atrás. Una de las misiones de Chivas esta noche es demostrar que aquel 3-0 frente al América no fue un espejismo. Lo cumple. El equipo de Matías Almeyda toca, termina las jugadas, circula con eficacia... domina.

Por el centro del campo, Michael Pérez avanza con la redonda pegadita al pie. Levanta la mirada. El movimiento de Isaac Brizuela es preciso. El toque del contención es perfecto. Por arriba de la defensa. Encuentra al “Conejito”, que salta en busca del balón y así, en el aire, estira la pierna izquierda para rematar. Golazo, al '26.

En la segunda parte, la reacción de Jaguares es inexistente. El equipo de José Cardozo luce liquidado de ánimo y escaso de futbol. Guadalajara, entonces, tiene todo para finiquitar el resultado. Al '51, Ángel Zaldívar aprovecha una mala devolución de la defensa, encara solo al arquero, pero en lugar de definir, intenta retrasar para Javier Eduardo López. Así, se desperdicia la oportunidad.

Una ovación estalla en la tribuna al minuto 60. Alan Pulido, el flamante refuerzo de 15 millones de dólares, el más caro en la historia del futbol mexicano, ingresa de cambio. Al '76, se quita al portero de encima y manda el esférico a las redes, pero la acción se invalida por fuera de juego.

Chivas tiene para ampliar el marcador, pero Orbelín Pineda, al '81 e Isaac Brizuela, al '89, fallan solos frente a Liborio Sánchez. Ya no se mueve la pizarra. El 2-0 ratifica el buen momento que vive el Rebaño Sagrado, que con 14 puntos salta al tercer lugar de la clasificación. El Guadalajara va en serio.

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .