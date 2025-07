Me molesta que me pregunten solo por James: Zidane

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que le "molesta" ser preguntado por el colombiano James Rodríguez, porque explicó que parece que tiene "algo contra él", cuando extiende el mismo discurso "para todos los jugadores".Las preguntas en torno a la figura de James se repiten en cada comparecencia de Zidane ante los medios. Cuando era suplente por la falta de minutos, sobre su rol, y en el presente, tras marcar al Espanyol, su permanencia en el once. Provocaron una respuesta que se sale del guión del técnico francés."Parece que siempre tengo que decir que James me tiene que convencer para jugar. Lo está haciendo bien, ha jugado el otro día y la idea nuestra es que jueguen todos. Estoy contento por su gol y por su actuación global. Lo importante es que él siga así de bien pero como todos los demás", explicó."Me molesta que me pregunten solo por James, parece que tengo algo contra él y tengo el mismo discurso para todos los jugadores. Tienen que entrenar al cien por cien, estar bien y ganar los partidos", añadió.Prefiere Zizou centrarse en el próximo encuentro del Real Madrid ante un Villarreal al que elogió. Ni siquiera quiso mirar al récord histórico que lograría su equipo si firma una nueva victoria liguera y alcanza las 17 consecutivas."Vamos a tener un partido complicado, otro más, en casa ante un rival muy bueno que no ha perdido. Es un buen equipo que tiene muy buenos jugadores. Como siempre hemos tenido poco tiempo para preparar el partido porque jugamos cada tres días. Creo que ahora no es importante entrenarse, si no preparar bien los partidos", opinó."No hemos ganado nada, los récords son bonitos y lo vamos a intentar pero porque además sigues sumando y es lo que queremos, entrenar jugar e intentar ganar los partidos. Aún no ganamos nada, esto va a ser muy largo y difícil y va a haber momentos en los que habrá complicaciones. Ahora todo va bien pero eso no existe", añadió.Pese a la triunfal racha en LaLiga, al técnico madridista le preguntaron por la brillantez del juego. Admitió que jugar mejor es su objetivo, pero se mostró satisfecho con el rendimiento actual de su plantilla."Mejor podemos jugar, siempre podemos mejorar, el jugador y el entrenador más todavía, pero lo estamos haciendo bastante bien. Luego hay críticas, es lo normal siendo entrenador del Real Madrid. Siempre te van a exigir más que a otro, cuando firmas aquí tu sabes como es y vamos a intentar mejorar nuestro juego, también dejar la portería a cero cada vez que jugamos", reconoció.El partido de la jornada que se disputa en el Camp Nou entre Barcelona y Atlético de Madrid, no tendrá trascendencia para Zidane. "Ahí va a haber un partido pero nosotros vamos a mirar lo nuestro porque además jugamos antes. Da igual lo que vayan a hacer, que gane uno u otro, van a estar ahí al final porque son muy fuertes los dos. Tenemos que pensar en lo nuestro", dijo.

