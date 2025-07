Créditos a los usuarios de la banca no se encarecieron

Los créditos a los usuarios no se han encarecido ante el aumento en la tasa de interés de referencia del Banco de México (Banxico), por el contrario, en el último año hasta se han reducido en beneficio de las familias mexicanas, dijo Luis Robles Miaja, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Al día de hoy, el aumento en las tasas no ha tenido efecto en los precios, al contrario han ido bajando, pero dependerá de que se mantenga la competencia en el sector, para que no haya impacto posterior, pues no puedo afirmar que no vaya a tener repercusión en el futuro”, comentó. En conferencia de prensa, el líder de los banqueros explicó que pese a que el banco central ha incrementado cuatro veces su tasa de interés de referencia en el último año, la competencia que prevalece en el sector bancario ha permitido que los créditos a usuarios no se encarezcan.

“En la calle nos estamos dando con todo los bancos para ganarnos a los clientes. Llevamos siete meses no sólo aguantando, sino bajando nuestras tasas, pero no puedo prever cuánto tiempo durará esto”, aseguró.

De acuerdo con datos de la ABM, las tasas de interés de los créditos al consumo bajaron en el último año al pasar de 29.8 a 28.4 por ciento.

NM

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .