Brillarán con el título

Más allá de lo que significó eliminar al América en Semifinales de la Copa MX, el defensa Oswaldo Alanís afirmó que en el seno del Guadalajara están conscientes que es algo que ya quedó atrás y ahora solo se enfocan en ganar la Final frente a Querétaro.

“Sí nos dejó una gran satisfacción ganar el Clásico en Semifinales, pero lo que queremos es el campeonato, nos esforzamos para vencer a quien sea y apuntar a lo más alto”, dijo.

El futbolista hizo énfasis en que el triunfo ante las Águilas significó mucho para el club, pero fue sólo un paso más para poder conseguir el título.

“Estamos peleando para eso, no sería algo bueno (perder), más que quitar ese brillo. No estamos pensando que por ganarle al América estemos contentos, si no se queda Campeón sí le quita brillo, pero vamos a buscar ser Campeones”, comentó.

“VUCE” NO ES GARANTÍA

Pese a que Víctor Manuel Vucetich tiene mayor experiencia en Finales que Matías Almeyda, el Rebaño se siente seguro.

“Al final, los que jugamos somos nosotros, no podría decir algo así (que Vucetich sea una ventaja), sería faltarles el respeto a mis compañeros. Que Vucetich tenga más títulos no es referencia; América tiene más y al final, lo eliminamos. Pueden decir que hemos tenido algo de suerte, pero esa siempre va acompañada del trabajo”, sentenció.

Aceptó que aunque existe una gran confianza por salir con el título, saben bien que el rival ha demostrado calidad y que no será sencillo superarlo.

“Ahora toca a Querétaro, por algo está ahí, tiene jugadores muy desequilibrantes, un gran técnico, pero tenemos que imponer nuestro estilo de juego, siempre pensamos en lo que tenemos que hacer para ganar y más ahora con un título de por medio”, apuntó.

Destacó, sin embargo, que “por el funcionamiento, por los resultados recientes, por lo cerca que estamos de la Liguilla y la competencia que hay en el plantel llegamos bien, a buen ritmo de juego y creo que cada vez mejor, con mayor entendimiento y dinámica, pero queremos más”.

“Hay mucha unión entre el grupo y estamos muy motivados para alcanzar el nivel óptimo, Chivas merece estar ahí arriba y obtener campeonato, ahora tenemos de nuevo esta oportunidad”, sentenció.

DISFRUTA CADA PARTIDO

Oswaldo Alanís no ha tenido una etapa fácil con Chivas. Sus lesiones provocaron que no fuera un jugador regular, lo que le estaba generando mucha impotencia por no poder aportar su granito de arena.

Todo eso parece que ya está quedando atrás, ahora el jugador del Rebaño Sagrado está cerca de jugar una Final donde podría levantar un trofeo, lo que le genera paz y tranquilidad interna por fin."Me siento contento, disfrutamos cada partido, entrenamiento, voy tomando mejor ritmo, entendimiento en el campo con los compañeros, en la dinámica, la forma como quiere Matías, porque eso si requiere adaptación para la forma de plantear los partidos y todo jugador quiere mejorar para estar preparado en lo que se venga".

Alanís ya no quiere volver a ausentarse del primer equipo, por ello, ahora más que nunca se cuida en todos los aspectos para evitar algún contratiempo."Para eso nos preparamos, lo disfrutas. Puede ser que el ambiente sea diferente, el entorno, pero se debe descansar, se debe estar concentrado y lo más difícil es estar sin presión, tomarlo como un juego, porque al final todo lo externo se olvida estando adentro, pero es de los puntos más difíciles, porque es algo que te puede distraer".

FRASE:“Sí nos dejó una gran satisfacción ganar el Clásico en Semifinales, pero lo que queremos es el campeonato, nos esforzamos para vencer a quien sea y apuntar a lo más alto”,Oswaldo Alanís, defensa de Chivas

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .