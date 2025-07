Juego decisivo de la Serie Mundial va por varias marcas

Después de ocho meses y 414 partidos, Indios de Cleveland y Cachorros de Chicago decidirán el campeonato de Grandes Ligas del 2016 en noviembre, en un último y decisivo partido.

Los Cachorros anotaron siete carreras en las primeras tres entradas para aplastar 9-3 a los Indios, el martes en el Progressive Field, en el sexto encuentro de la Serie Mundial, forzando a que se juegue el último juego probable de una temporada de béisbol.

Chicago llegará a ese encuentro con 208 partidos jugados (30 de exhibición, 162 en la serie regular y 16 en la postemporada) mientras que Cleveland tiene 206 (30, 162 y 14). Ambos han ganado 10 choques en las eliminatorias, pero ninguno contará este miércoles.

CUBS BUSCA REVERTIR DESVENTAJA DE 1-3.Los Cachorros están en busca de una proeza que no se consigue desde hace 31 años: revertir una desventaja de 3-1 en una Serie Mundial.

Los triunfos en los juegos cinco y seis de los Cachorros frente a los Indios han revivido una Serie Mundial que lucía casi definida hasta después del juego cuatro, cuando los de Cleveland ya estaban por delante con tres victorias y la posibilidad de convertirse en campeones en Chicago o al menos de volver a casa y romper con su sequía de títulos que tiene desde 1948.

La historia, sin embargo, ha dado un vuelco, gracias a que despertaron los bats de los comandados por Joe Maddon y la serie ahora está ante un juego final que definirá al mejor de la campaña 2016.

En caso de completar el logro, los Cachorros emularían lo que consumaron los Piratas de Pittsburgh (1925 y 1979), los Yankees de Nueva York (1958), los Tigres de Detroit (1968) y los Reales de Kansas City (1985).

De esos cinco logros, de hecho, tres fueron en calidad de visitante, como ahora lo conseguirían los de Chicago. En el pasado lo hicieron los Piratas ante los Orioles en 1979, además de los Tigres frente a los Cardenales en 1968, y los primeros en conseguirlo fueron los Yankees contra los Bravos en 1958.

EL 7° Y DEFINITIVO JUEGO.En la historia de la Serie Mundial se han jugado otros 37 séptimos decisivos partidos (sin incluir las cuatro ediciones que fueron pactadas a nueve encuentros y por lo tanto, tuvieron juegos 7 que no eran los últimos del playoff), siendo el primero el de 1909 que ganaron los Piratas de Pittsburgh 8-0 como visitantes a los Tigres de Detroit. Antes de esta temporada, los últimos 10 ocurrieron en 2014, 2011, 2002, 2001, 1997, 1991, 1987, 1986, 1985 y 1982.

Chicago trata de convertirse en apenas el séptimo equipo --y primero desde que los Piratas lo hicieron contra los Orioles de Baltimore-- que se corona como visitante después de estar abajo 2-3.

Incluyendo las series de nueve juegos, en las 39 ocasiones anteriores que un equipo en ventaja 3-2 en la Serie Mundial perdió el sexto juego para permitir que se empatara 3-3, solamente 18 (46.2%) se repusieron para terminar atrapando la corona.

INDIOS QUIERE SACARSE EL FANTASMA DEL 6° JUEGO.Nueve de los últimos 11 equipos que no aprovecharon y remataron en el sexto juego, terminaron perdiendo la Serie Mundial. El dato no es muy halagador para Cleveland, que no atrapa un título desde 1948, una sequía de 71 años, que, sin embargo, solamente es superada por la de 108 años de los Cachorros.

Cleveland trata de unirse a Gigantes de San Francisco del 2014, Marlins de Miami de 1997 y Rojos de Cincinnati de 1975 como los últimos clubes que pudieron reponerse al golpe psicológico de caer en el juego 6 para regresar en el próximo encuentro.

KLUBER, POR SU TERCER TRIUNFO DE LA SERIE MUNDIAL. Por su parte, Corey Kluber intentará ganar su tercer partido de la Serie Mundial ante los Cachorros para hacer historia.

Kluber tiene marca de 4-1 con una efectividad de 0.89 cuatro aperturas de postemporada, iniciando con una cadena de 16 entradas seguidas sin admitir carrera contra Medias Rojas de Boston en la Serie Divisional de la Liga Americana y Azulejos de Toronto en la serie de campeonato.

''Los buenos jugadores, buenos lanzadores pueden hacer cosas especiales. Él está en esa categoría'', dijo Terry Francona, manager de los Indios. ''Fue una fácil decisión después de hablar con él''.

El derecho de 30 años de edad, Kluber lanzó con descanso de tres días por primera vez en su carrera de Grandes Ligas en el juego 4 contra los Azulejos. Abandonó después de cinco entradas con los Indios en desventaja de 2-1 en una derrota de 5-1, luego hizo 88 lanzamientos en seis entradas sin anotación para vencer a los Cachorros 6-0 en el primer partido de la serie el martes. Regresó con tres días en el juego 4, con 81 lanzamientos en seis entradas de una carrera, cinco hits en una victoria de 7-2 que dio a Cleveland una ventaja de 3-1.

Kluber, ganador del Cy Young de la Liga Americana en 2014, tuvo marca de 18-9 con efectividad de 3.14 esta temporada para guiar a Cleveland a ganar su primer título en la División Central por primera vez desde 2007. Su victoria en el Juego de Estrellas en San Diego en julio pasado, dio la ventaja de casa a la Americana en el Clásico de Otoño.

Hasta ahora, es el primer lanzador que gana los juegos 1 y 4 de una serie desde José Rijo, de Rojos de Cincinnati, en 1990. Chris Carpenter, de los St. Louis Cardinals, fue el último en hacer tres salidas, al ganar la apertura de 2011 contra Rangers de Texas, saliendo sin decisión en el juego 5 y luego, después de la lluvia que atrasó el juego 6, regresó con breve descanso para ganar el juego 7.

REGRESOS DE 1-3 EN SERIE MUNDIAL

Año Ganador Rival

1985 Reales Cardenales

1979 Piratas Orioles

1968 Tigres Cardenales

1958 Yankees Bravos

1925 Piratas Senadores

* Cachorros necesita un triunfo para unirse a la lista

