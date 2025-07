Se les complica EU

México realizó el martes su primer entrenamiento previo al comienzo del hexagonal final de la Concacaf con un sólo objetivo en mente: frenar la racha de cuatro derrotas que han sufrido en sus visitas a Estados Unidos por las eliminatorias mundialistas.

Los mexicanos, que terminaron con 16 puntos como el mejor equipo de su grupo en la ronda previa de las eliminatorias mundialistas, enfrentan a los estadounidenses el viernes en Columbus, una aduana donde perdieron por marcadores idénticos de 2-0 en sus últimas cuatro visitas.

"No me acuerdo del pasado, esta es una etapa nueva con gente en Europa, casi la mitad del equipo, y eso es importante", dijo el veterano Rafael Márquez, quien es el único jugador del grupo actual que ha estado presente en todos esos reveses. "Son épocas distintas, ya no me acuerdo de eso, vivo otra época con distintos jugadores y tratando de dejar atrás el pasado".

México venció como visitante a Estados Unidos el año pasado para conseguir el pase a la Copa Confederaciones y en la Final de la Copa de Oro de 2011, en ambos casos en Pasadena, California, pero en eliminatorias mundialistas no ganan en Estados Unidos desde el 10 de septiembre de 1972, rumbo al campeonato de Alemania 74.

"No sé qué historia estén queriendo hacer, pero nosotros estamos enfocados en prepararnos bien para llegar en buenas condiciones al partido. Todos nos estamos dando cuenta del potencial que tenemos y creemos que podemos sacar los tres puntos", agregó Márquez luego del entrenamiento. "Nosotros estamos enfocados en hacer un buen papel el próximo viernes y sacar los tres puntos, el partido más importante es el viernes, ya después tendremos tiempo para pensar en Panamá".

Después de enfrentar a Estados Unidos, los mexicanos visitan a los panameños en la segunda fecha del hexagonal.

"Queremos quitarnos ese pensamiento de que siempre que se viene acá se pierde dos a cero, hay que cambiar esa mentalidad", dijo el volante Jürgen Damm, quien se incorporó al plantel de última hora por la baja de Javier Aquino. "La Selección tiene todo el potencial y material futbolístico y humano para revertir esa situación".

Un revés ante Estados Unidos aumentaría la presión que existe sobre el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, quien ha estado en una silla caliente desde que los mexicanos fueron apaleados 7-0 por Chile en la Copa América Centenario y empataron 0-0 ante Honduras en el cierre de la fase de grupos en el estadio Azteca.

SE APOYA EN EUROPEOS

Para encarar este partido, Osorio dejó atrás los experimentos y citó a 14 jugadores que militan fuera de México, entre ellos los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos, además del artillero Carlos Vela, quienes habían quedado en segundo plano desde que el colombiano asumió el cargo en octubre del año pasado.

"Al final lo que cuenta siempre son los resultados y vamos a tratar de buscar un buen marcador y pensar menos en lo que ha pasado", dijo el arquero Guillermo Ochoa. "En México les gusta recordar siempre lo que ha pasado en las últimas veces que se ha jugado acá, y nosotros como futbolistas afortunadamente no pensamos en eso, estamos tranquilos y con la ilusión de arrancar con el pie derecho en el hexagonal".

México realizó una segunda práctica, pero a puerta cerrada, ayer por la tarde en el campo de la Pickerton Area Soccer Association.

