Reciben el Premio Estatal del Deporte

Sus medallas obtenidas en la pasada justa olímpica de Río de Janeiro siguen siendo reconocidas. La judoca de ciegos y débiles visuales, Lenia Ruvalcaba, y el clavadista Germán Sánchez, recibieron ayer el Premio Estatal del Deporte (PED).

Los atletas, arriba de un automóvil clásico, encabezaron el desfile cívico-deportivo que se celebró ayer en avenida Chapultepec para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana.

De manos del gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y del director del Code, André Marx Miranda Campos, Lenia y Germán recibieron un reno conocimiento y un cheque por 55 mil pesos por sus logros obtenidos en el 2016.

“DUVA” FELIZ

“Duva” Sánchez expresó su alegría por ser condecorado, algo que ve como fruto de todo el esfuerzo que hizo a lo largo del ciclo olímpico que terminó con la obtención de manea individual de la medalla de plata en la plataforma de 10 metros.

“Estoy contento, esperé cuatro años para estar en donde estoy actualmente y ahora solamente recojo la cosecha de todo el esfuerzo".

Y aunque el subcampeón de Río de Janeiro ya ha recibido anteriormente el Premio Estatal del Deporte, aseguró que siempre es especial porque tiene la oportunidad de estar cerca de niños y jóvenes que lo ven como un ídolo.

"Cada premio es diferente, en lugares y con personas distintas. Todos me dejan algo especial, pero que me reconozcan aquí (en Jalisco) es estar en casa, con la gente que me vio crecer. Me siento contento de poder estar aquí porque hoy demuestro que tuve la capacidad para levantarme de la adversidad”, expresó Germán.

El clavadista comentó que está a la espera de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte defina la fecha en la que será sometido a la cirugía de su hombro en Nueva York.

“Hace dos semanas enviamos lo que Conade nos pedía y estoy esperando que me digan que ya está todo listo para la cirugía. Espero que sea lo más pronto posible (en diciembre) porque quiero competir en el Mundial que es a mediados del próximo año”.

Añadió que el proceso de rehabilitación es de entre 6 y 9 meses, por lo que dará prioridad a su recuperación para posteriormente reanudar entrenamientos y analizar la posibilidad de incursionar en la prueba de trampolín.

“Quizá no pueda tirar plataforma de 10 metros tan rápido y tal vez les dé una sorpresa, ahora que hay trampolín mixto y me gustaría, pero primero hay que completar la rehabilitación y recuperarme. Si la operación es en diciembre, estar listo para la plataforma que es mi prueba principal”, informó.

LENIA AGRADECE

Por su parte, la campeona paralímpica Lenia Ruvalcaba hace un balance de los que fue el 2016. “Fue un año muy bueno. Un ciclo con altas y bajas, pero al final se logró la medalla de oro en los Paralímpicos de Río que es lo que más se quería. Aprendí bastante y eso lo demuestro regresando cuatro años después de Paralímpicos de Londres con un oro”.

Ruvalcaba, quien ya forma parte del equipo de entrenadores del Code, dedicó el galardón a las personas de su Estado que la han respaldado durante su trayectoria, misma que continuará el próximo año. “Será un año prácticamente muy tranquilo. Aunque todavía no ha salido el calendario de eventos internacionales, pero no hay que descuidar los entrenamientos. No voy a entrenar como lo estuve haciendo para Río, pero sí hay que mantener una forma deportiva óptima para que no me cueste trabajo volver a competir”, detalló la campeona paralímpica.

FRASES:

“Estoy contento, esperé cuatro años para estar en donde estoy actualmente y ahora solamente recojo la cosecha de todo el esfuerzo",Germán Sánchez, clavadista

“Fue un año muy bueno. Un ciclo con altas y bajas, pero al final se logró la medalla de oro en los Paralímpicos de Río que es lo que más se quería”,Lenia Ruvalcaba, judoca

lg

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .