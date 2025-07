Juegos Olímpicos ¿Gasto o inversión?

La dificultad del COI para encontrar ciudades dispuestas a ser sede de los Juegos Olímpicos y las pérdidas millonarias generadas por algunas competiciones deportivas contrastan con los beneficios arrojados por otros torneos y el creciente interés por disciplinas como el triatlón, y alimentan una duda: el dinero que va al deporte ¿es un gasto o una inversión?Solo tres ciudades -París, Budapest y Los Ángeles- aspiran a organizar los Juegos Olímpicos de 2024, después de que los ayuntamientos o los ciudadanos en referéndum decidieran retirar las candidaturas de Hamburgo y de Roma.La crisis económica de los últimos años y el impacto que causó en los corrillos olímpicos saber que Rusia se había gastado en los Juegos de Invierno de 2014 unos 50 mil millones de dólares asustaron a otras aspirantes interesadas en futuras sedes.POCAS CANDIDATAS

Cuando el próximo 13 de septiembre los miembros del COI se reúnan en Lima para elegir la sede de 2024, las votaciones quedarán reducidas a la mínima expresión, con solo tres ciudades en liza. Lo peor para el COI es que esta escasez puede convertirse en tendencia: la última elección, la de los Juegos de Invierno de 2022, fue un mano a mano entre Almaty y la ganadora Pekín.Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, opina que la solución para que la organización de competiciones deportivas sea rentable pasa por hacer de ello "un medio, en lugar de un fin"."La primera pregunta que debe hacerse todo municipio, ciudad o país que quiere organizar algo es para qué. Si encuentra la respuesta correcta, la competición no será ni un gasto ni una inversión, sino un catalizador de inversiones. Este es el modelo. Pero aplicarlo no es fácil", admite Samaranch."Hay muchas respuestas a ese para qué, todas muy nobles: para fomentar el deporte, para aprovechar unas instalaciones, para satisfacer a una afición muy fiel a un deporte en una zona, para acelerar la inversión en infraestructuras...", enumera el dirigente español.Samaranch estima imprescindible "encajar la competición en el desarrollo sostenible y financiero de la zona geográfica" y en esta dirección apunta, asegura, la Agenda 2020 del COI. "Hay que dejar de adaptar la ciudad a un modelo de Juegos Olímpicos y adaptar los Juegos al modelo de ciudad que ya existe"."Si para una competición hay que hacer cuatro pistas de entrenamiento, que se hagan en cuatro barrios distintos que estén necesitados de infraestructuras", pone como ejemplo.En la elección de Lima, dice, tiene que verse cómo se prima esta filosofía. "Es muy satisfactorio ver cómo Los Ángeles, Budapest y París se han enganchado a la idea. Sus primeras presentaciones rezuman agenda 2020 por todos los lados", asegura.CAÍDAS

La derrota de varios proyectos olímpicos en consultas populares no debe conducir a la lectura, según Samaranch, de que los Juegos no interesan."Un referéndum plantea una pregunta simple a problemas tremendamente complejos. Los que se han convocado para validar una candidatura han tenido una participación más bien muy baja. Con los populismos y los partidos antisistema muy movilizados, y más con la visibilidad internacional que les da el tema olímpico, basta un 15 o 20 por ciento en contra para tumbar el proyecto. Hoy los referéndums se pierden, es algo que hay que tener presente", advierte."Creo que el COI tiene que hacer una reflexión muy seria. En este ambiente social, hay que revisar el sistema de asignación de los Juegos. El proceso busca la mejor alternativa, pero hoy es una máquina de generar perdedores. Si tienes siete ciudades, gana una y generas frustración en seis. Sé el problema, pero no sé la solución", apunta el vicepresidente del organismo olímpico.CIFRA:

