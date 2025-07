Con Chivas brillas o te hundes: Alanís

Su carrera atraviesa un punto definitivo. Durante el año pasado, las lesiones le impidieron hacer lo que de él se esperaba desde que llegó a Chivas. Perdió varios meses de Selección Mexicana. Y ahora que está de regreso al fin, Oswaldo Alanís sabe que es tiempo de responder. De lo contrario, la presión del Rebaño Sagrado puede perjudicarle.

Hace más de un año que no juega un partido de Primera División en la Liga MX. El último fue el 7 de noviembre de 2015, contra Dorados. Después, inició el calvario. Una lesión se volvió más grave de lo esperado. Y cuando parecía estar en condiciones de volver, una nueva molestia. El semestre anterior ya pudo disputar dos duelos de Copa MX, pero en el máximo circuito, nada.

“Tienes más atención en Chivas, más reflectores, más afición, más prensa, eso es evidente y por lo mismo más responsabilidad, eso es claro. En todo lugar hay presión, pero en Chivas sabes que debes hacer las cosas muy bien, porque tienes una vitrina mayor y si te va mal, te puedes hundir muy fácil”, reconoce el zaguero central.

Pese a que sólo en su primer torneo como rojiblanco estuvo en condiciones de ser considerado, el seleccionado mexicano mantiene la consciencia tranquila. “No me veo en deuda. Quiero aportarle a Chivas, pero si dijera deuda es que no puse de mi parte o no me entregué al 100. Entonces, no va por ese lado. Pude sumar más a Chivas, pero estuve fuera por lesiones. Sé que tengo para sumar y podemos hacer buenas cosas”, asegura.

Ahora, intenta rescatar el aprendizaje de un complicado 2016: “Te diría que, al contrario, los momentos difíciles es donde más aprendes, valoras, te toca empezar de cero y realmente trabajar más de lo que te había tocado”.

Por lo pronto, quiere dejar atrás el infortunado año y asume el compromiso que tiene hoy el Guadalajara, luego de lo que se ha invertido en tiempos recientes. “La directiva está haciendo un esfuerzo enorme por traer jugadores de calidad, eso nos deja tranquilos porque se ve que hacen un buen trabajo y se respeta lo que estamos haciendo, pero con más compromiso. Chivas está para cosas grandes y pensar siempre en lo más arriba. Nuestra filosofía es siempre ir paso a paso, pero pensando en el título en cada torneo que participemos”, afirma.

QUIERE UN SINDICATO INDEPENDIENTE

Existe una agrupación que en teoría los representa. Pero al final, la Comisión del Jugador depende directamente de la Federación Mexicana de Futbol. Existe, entonces, un claro conflicto de intereses. Por eso, el zaguero central de Chivas, Oswaldo Alanís, espera que prospere el movimiento que encabeza Rafael Márquez para crear una asociación por completo independiente.

El veterano del Atlas ha puesto el tema en la mesa. Y el rojiblanco lo retoma apenas unas horas después. Luego de la práctica del Guadalajara, en Verde Valle, el defensor revela que han existido pláticas entre jugadores cuando acude a la Selección Mexicana y manifiesta también su desacuerdo con el hecho de que la actual comisión carezca de autonomía.

“Deben estar trabajando y si platicas con ellos, te dirán lo que han 'mejorado', pero a lo mejor los jugadores no lo vemos así. Por algo se busca la asociación porque la idea que tenemos todos es que la Comisión es un anexo de la Federación, por eso se busca algo independiente, que sea del jugador y no dependiente de la Federación”, explica.

BRAVO EN EL LIMBO

José Luis Higuera CEO de Chivas-Omnilife ya dijo que Omar Bravo no tiene espacio en el equipo, esto después de que el contrato del “Mochiteco” terminó con el Carolina RailHawks de la NASL y que aún le queda un año con el Rebaño Sagrado.

