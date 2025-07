Ya planea un sindicato

Su liderazgo es incuestionable. No sólo por logros deportivos. Su autoridad moral pesa en el futbol mexicano. Por eso, cuando Rafael Márquez levanta la voz, todos escuchan. El veterano no asiste a conferencias de prensa con frecuencia. La de este martes es apenas la segunda en poco más de un año con Atlas. Y en ella revela algo importante: trabaja ya en la formación de un sindicato de jugadores independiente de la federación.

Preocupan situaciones como la que vive Jaguares de Chiapas. Por ello, Márquez exige justicia. Y para conseguirla, ha comenzado el proceso para formar una asociación que, a diferencia de la actual Comisión del Jugador, no dependa de los dueños de clubes, sino que realmente defienda los intereses de quienes se dedican a esta profesión.

“Estamos en el proceso de armar algo importante, de que estén todos conscientes. Hasta que no se tenga eso bien armado, se va a hacer realidad. Ya dimos un primer paso, ahora falta tratar de convencer a todos los jugadores, para que sea algo sólido”, explica el nacido en Zamora, Michoacán.

“Lo que buscamos es darle oportunidad al jugador, que no se tire a la hamaca, pero sí buscar lo justo para nosotros, que tengamos voz y voto, que se nos respete. Hay casos que puedo decir que desaparecen jugadores o los amenazan, que los sacan de la profesión, pasa eso, esto es algo muy injusto, se tiene que evolucionar, porque hasta la FIFA trata de regular estos casos, esperemos que esto se pueda regular aquí en México”, añade.

El primer paso ya dado es platicar entre seleccionados mexicanos. Las reuniones han servido para tener un punto de acuerdo. Algunos de los jugadores de más nombre quieren liderar el movimiento. Pero Rafael Márquez sabe que no es fácil convencer a todos. “Si tienes intereses o miedo, no vas a querer apoyar la causa, esa es la parte más difícil de esto: unirnos, que todos tengan esa dignidad de luchar por este movimiento. Estamos tratando de conseguirlo y si por mi fuera, ya estuviera, pero es un proceso que lleva su tiempo”, detalla.

Sobre todo entre los más jóvenes, es complicado pues están ansiosos de recibir una oportunidad en el futbol. “Para mí sería fácil decirles que enfrenten, porque yo estoy en una posición más cómoda, porque yo ya no tengo por qué pelearme. Lo único que podría decir es que tengan paciencia, que vamos a llegar a algo importante, que podamos pelear todos juntos por una sola causa”, asevera Márquez.

El caso que más preocupa hoy es el de Jaguares, donde los pagos no llegan a tiempo. Pero sabe que en cualquier momento le puede ocurrir a otros compañeros de profesión. “Ha mejorado mucho la situación en Atlas, eso nos tiene más tranquilos, desde luego hay más diálogo entre jugadores y directiva, pero sigue pasando lo mismo en otros equipos de México. Los tratan como quieren y a final de cuentas unos buscan cuidar su trabajo para no perjudicar sus cosas, pero terminan perjudicando al propio jugador. Seguimos intentando, elaborando para en un futuro hacer que el jugador tenga voz y voto”, sentencia.

“EL DRAFT TIENE QUE ACABAR”

Rafael Márquez también se manifiesta en contra del draft que se realiza en el balompié mexicano. Tiempo atrás, el técnico de Chivas, Matías Almeyda, dijo que le parecía indigno el trato que recibían los jugadores ahí. Este martes, el capitán del Atlas ha coincidido con esa postura.

“Estoy de acuerdo con lo que dice Almeyda, es la única Liga en donde sucede este tipo de mercado de jugadores, en donde el jugador no tiene acceso, no tiene voz para decidir si quiere o no ir. Esto tiene que acabar. Sí me pasó que estuve en el draft, yo no tuve que sacrificar dinero para cumplir un sueño, porque Mónaco sí tuvo dinero y sí me fui. Las cosas como son”, explica.

“Esto tiene que acabar, estamos en un proceso en donde tratamos de solidificar, que los jugadores ya no tengan miedo de que los congelen. Es un proceso, es algo que tiene ser muy seguro, porque quien rige y quien manda, son los que al final manejan el país, no nos podemos pelear con ellos, hay que dialogar con ellos”, concluye Rafael Márquez.

“Si tienes intereses o miedo, no vas a querer apoyar la causa, esa es la parte más difícil de esto: unirnos, que todos tengan esa dignidad de luchar por este movimiento”,Rafael Márquez, jugador de Atlas

