Reciben el PND

En ceremonia llevada a cabo ayer en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, entregó el Premio Nacional del Deporte (PND) 2016, entre los que destacan los tapatíos Germán Sánchez y Lenia Ruvalcaba .

En la categoría no profesional, los acreedores a dicho reconocimiento fueron el clavadista Germán Sánchez, la taekwondoín María del Rosario Espinoza, la marchista Guadalupe González, el pentatleta Ismael Hernández y el boxeador Misael Rodríguez, todos ellos medallistas olímpicos en Río 2016.

María del Rosario, Ismael Hernández y Germán Sánchez lucieron vestimenta del Ejército, mientras que Misael Rodríguez y Guadalupe González presumieron de su traje de la Marina.

El clavadista Germán Sánchez se mostró contento por el reconocimiento que le brindaron, ya que es algo que deseaba, sin embargo, sabe que si quiere ser acreedor a él de manera consecutiva tiene que seguir trabajando.

“Cierro el 2016 con lo que me hacía falta: este premio que tanto anhelaba, no me queda más que dar vuelta a la página y seguir trabajando, hay nuevas oportunidades, sé que este premio se puede ganar varias veces, entonces a trabajar, yo tengo un gran compañero (Iván García), y por qué no pensar en ganarlo en equipos, hoy lo ganamos cuatro medallistas olímpicos y por qué no seguir trabajando para un día ser reconocido como el mejor deportista de México”.

En el ramo profesional, que no incluye reparto económico, el galardonado fue el pitcher Roberto Osuna, quien destacó por su labor con los Azulejos de Toronto en las Grandes Ligas, al cumplir con 56 salvamentos.

En el deporte paralímpico los premiados fueron los medallistas en Río 2016; la judoca Lenia Ruvalcaba, el atleta Edgar Navarro, la lanzadora de bala Rebeca Valenzuela y Luis Zepeda, quien es especialista en lanzamiento de bala, disco y jabalina.

La campeona paralímpica Lenia Ruvalcaba, se mostró satisfecha por cerrar un año plagado de éxitos, mismos que la llevaron a ser considerada ganadora de este prestigiado galardón, por primera vez en su carrera.

“Muy contenta, ya por fin estoy dentro de los galardonados, al igual que mi entrenador y compartirlo con Germán, sabemos que Jalisco es tierra de Campeones y estar aquí compartiendo con el Duva, con mi entrenador y con todos los demás me tiene muy contenta”.

OTRAS CONDECORACIONES

En la categoría de entrenador le fue entregado a Hilario Ávila, sensei del representativo de judo en los Juegos Paralímpicos Río 2016; mientras que en la modalidad juez-árbitro la acreedora fue Nubia Segundo gracias a su trabajo en taekwondo durante los pasados Juegos Olímpicos Río 2016.

Mientras, como ganadores del Premio Nacional al Mérito Deportivo (PNMD) por actuación y trayectoria fueron elegidos el jinete Víctor Espinoza, la tenismesista paralímpica Cristina Hoffman y la nadadora María Teresa Ramírez, además del empresario Carlos Bremer, por fomento, protección e impulso de la práctica del deporte.

En la entrega de los premios, el presidente Enrique Peña Nieto estuvo acompañado de Alfredo Castillo, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), y Aurelio Nuño, titular de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Con excepción de la taekwondoín María del Rosario Espinoza, el beisbolista Roberto Osuna y el empresario Carlos Bremer, el resto de los ganadores obtuvieron un monto económico de 703 mil 580 pesos.

Además, todos se adjudicaron una medalla de oro, una roseta y un diploma firmado por el presidente de la República Mexicana.

GALARDONADOS:

Deporte no profesional

María Guadalupe González Romero

Ismael Marcelo Hernández Uscanga

Misael Uziel Rodríguez Olivas

María del Rosario Espinoza Espinoza

Germán Saúl Sánchez Sánchez

Deporte profesional

José Roberto Osuna Quintero

Deporte Paralímpico

Édgar Cesáreo Navarro Sánchez

Luis Alberto Zepeda Félix

Rebeca Valenzuela Álvarez

Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez

Entrenador

Hilario Ávila Mejía

Juez-árbitro

Nubia Elizabeth Segundo Flores

MÉRITO DEPORTIVO

Actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano

María Cristina Hoffman Torres

José Víctor Espinoza Ortiz

María Teresa Ramírez Gómez

Fomento, protección e impulso de la práctica de los deportes

Carlos Manuel de la Luz Bremer Gutiérrez

