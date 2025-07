Sindicato, en dos o tres meses

El sindicato para jugadores está cerca de ser una realidad. Rafael Márquez, el precursor de este nuevo organismo descentralizado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está avanzando de manera favorable y podría iniciar a operar dentro de dos o tres meses.

El capitán del Atlas y de la Selección Mexicana ofreció una rueda de prensa sobre la alianza entre su fundación y el club Barcelona y en ella reveló que ya tuvo acercamiento con jugadores y directivos de la FMF a quienes les presentó el proyecto y asegura que están conformes con lo que en él se establece.

“Va muy bien. Ya pude reunirme con algunos de los capitanes tanto de Liga MX como del Ascenso; quedaron muy contentos con el proyecto. Sigue en borrador. Ya pudimos hablar con las autoridades de la federación, están también contentos. Es algo que tenemos que hacer en conjunto porque esto tenemos que poner parte tanto jugadores como directivos para armarlo y no sea algo que nosotros llegamos y queremos sino que también sea de aquella parte para llegar a un dialogo constructivo y armar todo esto. Va muy bien estamos en tiempos muy probables en que dos o tres meses se pueda dar esto y ya después lo sabrán ustedes”, informó Márquez.

El “Káiser” no quiere armar una revuelta. Quiere que todo el proceso sea de manera pacífica sobre todo con los dueños de los equipos y sabe que él es el indicado para lograr que los jugadores que tienen temor a alguna represalia levanten la mano y se unan, esto gracia a que es un deportista respetado en México por todo lo que ha logrado a lo largo de su carrera.

“¿Por qué incorporar al directivo? Porque ellos mandan, son los que rigen en el futbol y tienen la última palabra. Esto es hacerlo pacíficamente, en conjunto, no es el hacer una revolución, o es hacer aquí quiero esto y lo haremos porque quiero, no, esto es algo que debemos hacer en conjunto y pacíficamente, es como lo quiero, y creo que una cosa importante, es que estoy yo al frente y me lo he ganado a pulso por lo que he logrado. Los jugadores que tienen un poco de miedo me respetan y soy ejemplo para ellos, eso hace que tengan confianza. Del otro lado también muchos dueños me conocen como soy y ellos también da pie a que haya ese diálogo directo para hacer esto en conjunto porque nos perjudicaríamos ambos si no nos ponemos de acuerdo, eso no nos conviene ni a ellos ni a nosotros”, señaló el defensa rojinegro.

VIOLENCIA EN ESTADIOS

Por otra parte, “Rafa” lamenta lo ocurrido en el Estadio Luis “Pirata” Fuente donde hubo una pelea entre la porra de Veracruz y Tigres. Asegura que cada uno de los involucrados debe tomar su parte de culpa y buscar mejorar para que esto no vuelva a ocurrir, sobre todo poniendo sanciones más duras, no como la de dos partidos de veto que dio finalmente la FMF al inmueble.

Desafortunadamente semanas pasadas se vivió algo importante de violencia; se armó una telenovela entre los equipos involucrados (…) Sería importante tener un poco de consciencia, tener un poco de valores para aceptar que quienes estuvieron involucrados se equivocaron, aceptar culpas y la Federación debe poner mano dura en esas cosas y no esperar algo más grave que tengamos que lamentar. Es una llamada de atención para todos, para que hagamos consciencia y evitar lo que pasó en Veracruz. Este deporte al final que sea más familiar y que tampoco estemos tratando e copiar lo que pasa en Sudamérica con más violencia, allá sí hay muertos y no queremos llegar a esa circunstancia. Señalar los que están queriendo tomar ese poder en las barras y dejarlos fuera. Estoy en contra de la violencia en los estadios”, expresó Márquez.

EN PRO DE LA NIÑEZ DE MÉXICO

Rafael Márquez, jugador de Atlas, anunció la alianza de su fundación con el club español Barcelona para apoyar a los niños de escasos recursos de México.

“Les cuento un poco lo que será esta alianza. Ellos van a donar algunas camisas de la escuela que ahora en México están haciendo. Ya lo han hecho en años pasados ahora este año lo volverán hacer en distintas partes de la Republica; los beneficia en nuestro programa Net, nutrición educación y deporte, donde en nuestras instalaciones a las afueras de Guadalajara y uno más en Zamora. Intentamos impartir este programa en el cual primero intentamos nutrir bien a los niños, darles alimento y combatir un gran problema del país que es la desnutrición; también reforzamos la parte educativa con programa, talleres artísticos, lectura, escritura, informática y así intentamos reforzar lo que hace en la escuela”, comentó.

