Se juega el orgullo y la honra: Cruz

Es un duelo que nadir quiere perder. La cuidad de Guadalajara se divide por el amor a una camiseta. Los 22 jugadores en la cancha quieren dar todo para llevarse más que tres puntos a su casa. Se quieren quedar con el orgullo y la honra de haber derrotado al archirrival.

Este sábado Atlas recibe en su casa a Chivas en un partido donde los dos equipos saben que deben sudar la playera si quieren llevarse la gloria.

Para el técnico de Atlas, José Guadalupe Cruz, el Clásico Tapatío es de suma importancia, reconoce que se disputan cosas más importantes que unas unidades, que si bien ayudan para escalar en la tabla general y alejarse del descenso, hay otras que pesan y crean un parteaguas. Por eso, en la mente de cada uno no puede pasar otra cosa que el querer salir victorioso.

“Es obvio que el partido inclusive puede marcar un antes y después en el propio campeonato así son los Clásicos; son partidos únicos donde el orgullo y la honra están de por medio. Hay que jugarlo con mucho corazón, con la pasión que despierta y también con inteligencia, no podemos ir sólo con ganas y no llevar estrategia, no prepararnos. Tendremos ese equilibrio emocional y futbolístico para saber que es un partido muy importante, pero es fecha 6 no puede ser decisivo en las aspiraciones, pero sí muy importante ganarlo, en mente sólo tenemos un resultado ganar”, comentó entrenador en rueda de prensa.

El “Profe” Cruz ya tuvo la oportunidad de dirigir un Clásico Tapatío. Sabe que no es un partido cualquiera y acepta que esto lo descubrió desde su arribo al banquillo de los Zorros. Observa como La Fiel se desvive echando porras para que su equipo gane, por ello prometo tomarlo con la seriedad necesaria.

“Sin duda un Clásico, el que sea, no es comparable con otro partido y éste que es el más longevo de México tiene un sabor distinto, un valor diferente. Yo no había dimensionado la calidad y fidelidad de la aficionado el Atlas hasta que me paré por vez primer a dirigir, para nosotros no es un partido más, es el partido e la honra, no sólo de los jugadores, es la honra de todos los que somos rojinegros y en ellos siempre tenemos presente a la afición”, comentó.

Atlas y Chivas llegan al duelo con empates en la jornada anterior. Están a un punto de diferencia en la tabla general. La victoria significaría escalar posiciones y para los Rojinegros el recibir el juego en su casa representa una ventaja ya que desde el 23 de abril de 2016 no saben lo que es perder en el Estadio Jalisco dentro de la Liga MX, una racha de 12 partidos que quieren seguir incrementando. Por ello no se confían y planean muy bien su estrategia para derrotar al Rebaño Sagrado.

“Ningún partido lo tenemos ganado de antemano sin haberlo trabajado y hasta sufrido. Los partidos en cualquier campeonato no se ganan sin sufrir un sobresalto. Chivas es un sinodal importantísimo, es el rival histórico de Atlas, entendemos que no importa cómo llegas a este Clásico lo importante son los 90 minutos. Están las probabilidades que podamos perder. No somos un equipo invencible, pero eso dependerá mucho de cómo haremos las cosas en el terreno de juego. Estamos enfocándonos en el partido, nuestra preparación es para ganarlo, mantener el invicto, es para darle a la afición alegría y nos importan las formas, el respeto que nos merece el rival está ahí”, señaló el técnico, quien seguirá trabajando con sus pupilos para cerrar bien la preparación dejar en casa los tres puntos, el orgullo y la honra.

PIDE QUE SEA UN DUELO DE PAZ

En el Clásico Tapatío es imposible que los aficionados no sientan a flor de piel el partido. No es cualquier enfrentamiento y el técnico de Atlas, José Guadalupe Cruz, lo sabe, por eso hace un llamado a todos los asistentes al duelo para que lo vivan como una fiesta, que dejen a un lado la violencia para que el ambiente sea familiar.

“La invitación a nuestra afición y la de Chivas es que vayan a disfrutar a ser felices a ver un espectáculo y a respetar, México necesita recuperar esos valores, todavía no llegamos a focos rojos, México todavía es ejemplar donde el espectáculo se disfruta”, argumentó el DT.

ÚLTIMOS RESULTADOS:

Guadalajara 2-2 Atlas Ape16

Guadalajara 1-0 Atlas Cla16

Atlas 0-1 Guadalajara Ape15

Atlas 1-4 Guadalajara Cla15 Liguilla

Guadalajara 0-0 Atlas Cla15 Liguilla

Atlas1-1 Guadalajara Cla15

Ape= Apertura, Cla=Clausura

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .