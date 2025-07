Pereira pide un Clásico sin violencia

Los Clásicos se viven con intensidad. Es inevitable que la pasión se desborde y más cuando el equipo contrario va ganando, sin embargo, no se debe perder de vista que es un juego y que deber vivirse sin violencia para evitar una tragedia.

Para Jair Pereira, defensa de Chivas, el duelo que sostendrán el próximo sábado ante Atlas en el Estadio Jalisco es siempre de vital trascendencia. Sabe que se disputan más que sólo tres puntos por el simple hecho de medirse ante un equipo de la misma ciudad.

“Es muy pasional. Este Clásico me lo platicaron a mí y yo lo veía en la tele desde hace mucho, es un Clásico que tiene historia hoy en día que puedo vestir yo la playera y que me enfrento a este equipo puedo decir que sí es muy pasional, se enfrentan dos equipos que están en la misma ciudad. Muchas veces se juega el orgullo y nosotros lo vivimos adentro del campo, son Clásico que no puedes dar ningún balón perdido muchas veces es muy fuerte, muy ríspido, de repente puede haber jugadas apretadas, es un clásico, es normal. Yo el tiempo que he estado aquí, es muy pasional”, comentó el zaguero.

El “Comandante” sabe que no se puede evitar el vivir con intensidad un duelo como el del sábado, pero no por eso se tiene que llegar a un nivel donde la gane la violencia, algo como lo que ocurrió en el Clausura 2015 en Liguilla, cuando el Rebaño Sagrado venció 4-1 a los Zorros y los dejó fuera en Cuartos de Final. Ese día, varios aficionados se brincaron a la cancha y comenzaron a agredir a los jugadores y en las tribunas la campal se vivió, justo esas cosas se deben evitar.

“Lo que menos queremos es que suceda eso, como jugadores, afición y medios el hecho de agredir a una persona desde ahí estás mal. Que no se calienten de más por lo que pase en una cancha son partidos con pasión y el apoyo que no deje de ser pero nada más. A veces te toca ganar, otras perder, y hay que aceptar; que puedan pensar bien las consecuencias de cualquier acto que emprendan en ese momento. Ser calientes con el corazón, pero fríos con la cabeza para pensar en las consecuencias que pueden llevar hasta una muerte, invitarlos a vivir no sólo el Clásico sino todos los partidos sin violencia”, hizo el llamado el defensa de Chivas.

emgg

