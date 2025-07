Chivas le quitó al Atlas invicto de 12 partidos en casa

Chivas mantuvo el dominio sobre Atlas en el Estadio Jalisco al vencerlo este sábado por 2-1 en el Clásico Tapatío y ahora su mirada está sobre América, rival para la siguiente fecha.

El atacante Ángel Zaldívar, de penal al minuto 31, y el volante Orbelín Pineda, al ´40, se encargaron de darle la victoria al Rebaño Sagrado en esta sexta fecha del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX, con lo cual además Guadalajara alarga la paternidad que lleva desde 2013 en el inmueble de avenida Independencia.

Los Rojinegros le pusieron emoción al partido con el gol de Martín Barragán, al ´84, pero era demasiado tarde en un partido sobro que brindó en términos generales el cuadro de casa. Así Chivas llegó a 11 unidades en la clasificación, en tanto que Atlas permaneció con siete puntos fuera de los puestos de liguilla.

Mientras que Chivas dio una muestra de cómo se juegan los clásicos, al Atlas le costó siquiera hilvanar tres toques, extrañó a su estandarte Rafael Márquez (lesionado) y se agarró de las jugadas a balón parado para hacer daño.

El Rebaño tal vez jugó su mejor primer tiempo en lo que va del certamen y eso le alcanzó para marcar la diferencia en el derbi tapatío, aunque el camino que lo llevó a la victoria se abrió tras una acción polémica.

Chivas dominó a placer, sin embargo, los diversos disparos jamás inquietaron al portero argentino Óscar Ustari, y los Rojinegros con muy poco exigieron al guardameta Rodolfo Cota, quien con gran lance evitó la anotación de cabeza por parte de Martín Barragán, tras un tiro de esquina.

El 1-0 del Guadalajara se produjo en una pena máxima dudosa de José Madueña sobre Isaac Brizuela por recargón en la espalda y Zaldívar se encargó de engañar a Ustari desde los once pasos.

El rendimiento del chiverío daba frutos y Jesús Sánchez se quedó cerca del gol con su disparo al poste y Brizuela, después, voló su contrarremate.

La mínima diferencia parecía barata para Atlas, pero todo empeoró antes del descanso en un garrafal saque de meta de Óscar Ustari, quien hasta ese entonces era el mejor hombre de su escuadra, y el balón lo cortó el propio Zaldívar, que disparó, pero la pelota cayó con arco abierto a Orbelín Pineda para el 2-0.

Para el complemento, los decibeles bajaron por parte de Chivas, que se dedicó a manejar el encuentro y el resultado a favor contra los Zorros, que mostraron muy poca mejoría, pero la mezcla de la displicencia rojiblanca y un chispazo rojinegro provocó que el marcador se pusiera 2-1.

Atlas recortó distancias en el tramo final del partido con el testarazo de Martín Barragán y eso propició un cierre más emotivo en este clásico tapatío, situación que provocó los nervios del estratega de Chivas, el argentino Matías Almeyda, y la ilusión por empatar del timonel atlista José Guadalupe Cruz, pero el resultado ya no se movió.

El defensa local Daniel Arreola regaló la tarjeta roja por doble amonestación en el tiempo agregado y el encuentro concluyó.

Ahora la mente de Chivas estará puesta en América para el clásico nacional, aunque a mitad de semana hará una pequeña escala en Copa MX. La Academía, por su parte, deberá cambiar el chip para reaccionar en su siguiente duelo que será contra Cruz Azul.

El árbitro del compromiso fue César Arturo Ramos, quien tuvo una regular labor, y amonestó a los locales José Madueña, Clifford Aboagye, Daniel Arreola y Fidel Martínez, más la expulsión al mismo Arreola al minuto 90+5. En Chivas vio el cartón preventivo Alan Pulido.

Alineaciones:

Atlas.- Óscar Ustari, José Madueña, Daniel Arreola, Leitón Jimenez, Luis Reyes, Luis Robles (Fidel Martínez, 59), Javier Salas, Bryan Garnica, Daniel Álvarez (Jahir Barraza, 46), Matías Alustiza (Clifford Aboagye, 46) y Martín Barragán.

DT José Guadalupe Cruz.

Guadalajara.- Rodolfo Cota, Jesús Sánchez, Oswaldo Alanís, Jair Pereira, Edwin Hernández, José Juan Vázquez, Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro (Carlos Fierro, 89), Javier López (Michael Vázquez, 64), Isaac Brizuela (Alan Pulido, 69) y Ángel Zaldívar.

DT Matías Almeyda (ARG)

AMÉRICA EMPATA A CERO CON PUEBLA

América y el Puebla, empataron a cero goles en un aburrido partido en el Estadio Azteca.Al América se le olvidó que era local y a Puebla que está urgido de una victoria en la Liga, pues no sabe lo que es ganar en el presente torneo, además de que necesita puntos para no complicarse en el tema del descenso.Aunque hubo llegadas de ambos lados, pocas fueron las que llevaban peligro real. En las pocas que se dieron, los guardametas terminaron con las posibilidades de gol, sobre todo por Agustín Marchesín.La jugada de mayor peligro que tuvo el primer tiempo fue al minuto seis, cuando Oribe Peralta recibió un pase de Cecilio Domínguez, el tiro del capitán de las Águilas se fue por encima del marco de Cristian Campestrini, quien ya no tenía oportunidad de atajar el tiro. En la parte complementaria nada cambió.Con el resultado, América y Puebla llegan a cuatro partidos seguidos con empate a ceros.

lg

