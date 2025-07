Ganar el Clásico para resurgir

El Torneo Clausura 2017 de la Liga MX no es lo que se esperaba. Vienen de ser subcampeones y eso no se muestra en la cancha. América no levanta. Esta semana es de Clásico Nacional y para Agustín Marchesín el vencer a Chivas serviría como parteaguas.

“Sin duda que sí (sería un nuevo inicio), los Clásicos son muy importantes para nosotros, para la afición y se merecen una alegría, sería muy lindo dársela”, dijo.

Las Águilas llevan siete puntos de 18 posibles, esto producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas, con ello se colocan en el sitio 11 de la tabla general, a seis lugares de su rival del próximo sábado, el Rebaño Sagrado.

Para el arquero de los azulcremas este tipo de cotejos son fundamentales en las aspiraciones de cualquier escuadra, de ahí la imperiosa necesidad de lograr un resultado positivo.

“Es un partido muy importante, son juegos que hay que ganarlos hay que jugarlos con el corazón, así que vamos a dejar todo para ganar este partido”, apuntó.

Los resultados no tienen contenta a la afición. Para ello el planteamiento de Ricardo La Volpe no es de su agrado. El sábado pasado las Águilas terminaron por empatar 0-0 ante Puebla, algo que no estaba pronosticado, por ello, al final del partido los seguidores del equipo de Coapa pidieron la salida del técnico argentino, sin embargo, Marchesín pide paciencia para el proyecto.

“Son partidos muy importantes y necesitamos ir a buscar la victoria, necesitamos el apoyo de la afición que es lo más importante. Como jugadores cuando la afición te apoya es más fácil jugar, hay mucha más soltura en el campo, necesitamos de ello para encarar los partidos que son finales”, sentenció.

Pese a tener todos los pronósticos en contra el Clásico Nacional en duelo aparte, donde se borran las estadísticas y el mal paso del equipo puede dejarse de lado ya que además de jugar por tres puntos, se disputa la honra nacional.

El conjunto capitalino tiene este martes un compromiso previo, se miden en contra de Coras de Tepic, quien ya los venció 3-2 la semana pasada, por eso una victoria en la Copa MX podría servir para levantar el ánimo y llegar motivados al sábado.

LAS ÁGUILAS MANDAN

El mal inicio de América en el Clausura los podría colocar como las víctimas para el duelo ante Chivas, sin embargo, las estadísticas están a favor de los de Coapa.

En los últimos diez enfrentamientos en el Clásico Nacional, las Águilas han ganado tres, empatado cinco y perdido dos.

Además, desde el Torneo Clausura 2011 los azulcremas no pierden el Estadio del Rebaño Sagrado, algo que motiva más, ya que Chivas buscará frenar ese dominio y hacer de su casa una fortaleza.

CIFRA:

8 Golesha recibido Agustín Marchesín en lo que va del Torneo Clausura 2017

lg

